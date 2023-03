Monteverde: “Estamos para ayudar a gobernar este caos, pero no para colaborar con un simulacro”

Después de los anuncios del gobierno nacional y en el marco del discurso del Intendente en el Concejo, Monteverde conversó con Javkin: “Le propuse que para que los anuncios y los discursos de estos días no se vuelvan un simulacro, se conforme a partir de mañana mismo un comando unificado para la implementación de las medidas de seguridad anunciadas para gobernar el caos en que estamos”.



“No especulamos con el dolor de la gente y por eso estamos dispuestos a trabajar codo a codo, pero no vamos a ser cómplices de un simulacro. Estamos decididos a hacer cumplir lo que se dice”, subrayó Monteverde.



Y aseguró que: “Ya no hay más tiempo, si en las próximas semanas no se empiezan a ver hechos concretos y reales, será otro fracaso que los gobiernos tendrán que asumir”.



En cuanto a la propuesta de Comando local unificado de conducción política, Monteverde explicó: “Así como existe un comando unificado para las fuerzas de seguridad, hay que crear un área de trabajo diario con participación de todas las fuerzas políticas que, plano en la mesa, ejecute y monitoree el desarrollo de las medidas anunciadas”.

