Gigliani: “Hay que trabajar más en políticas de seguridad y hacer menos política con la seguridad”

Tras el discurso del intendente Pablo Javkin inaugurando sesiones ordinarias en el Concejo Municipal de Rosario, la concejala Fernanda Gigliani, llamó a trabajar en políticas orientadas a resolver los problemas de seguridad y pidió “hacer menos política con la seguridad”.

La referente del Iniciativa Popular (IP), aseguró que la sociedad necesita soluciones. “No hay que caer en la sobreactuación. La política debe resolver. La sociedad no quiere diagnósticos ni peleas permanentes, exige respuestas”, agregó.

Para Gigliani, al discurso del titular del Palacio de los Leones le faltó rendición de cuentas. “El intendente no habló de temas que son de su competencia y que son centrales para la ciudad. No hizo mención al abandono del Cementerio La Piedad, tampoco se hizo cargo sobre el estado de las calles, la falta de poda y escamonda, árboles y postes que se caen ante cada tormenta”, describió.

Sobre la inseguridad, la concejala aseguró que el discurso de Javkin no tuvo autocrítica. “Debió hacerse cargo de la parte que le toca como intendente. No hubo rendición de cuentas sobre el funcionamiento de la Agencia de Lavado de Activos. El intendente sigue anunciando obras, urbanizaciones, cloacas, luminarias y aperturas de calles que son las mismas que se prometen desde hace más de una década, pero sigue siendo evidente que el Estado no está llegando a los barrios que más lo necesitan”, agregó.

Teniendo en cuenta que está comenzando el último año de gestión del intendente Pablo Javkin, Gigliani sostuvo que a su mensaje le faltó un recorrido sobre qué se hizo en estos tres años de gobierno. “Hay que reclamar menos y hacer más”, cerró la concejala.