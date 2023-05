Ministro exige “mayor compromiso y respuestas” a Policía Provincial ante ola de violencia en Rosario

El ministro de Gestión Pública de Santa Fe, Marcos Corach, exigió hoy a la policía provincial “mayor compromiso y respuestas”, frente a la ola de violencia que afecta a Rosario, donde en las últimas 36 horas siete personas fueron asesinadas.

Corach expresó esos conceptos tras participar de una reunión en la sede de Gobierno en Rosario, en la tarde de este jueves, junto a su par de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, y los jefes de la Unidad Regional II de Policía.

La reunión se realizó tras el asesinato de siete personas en un lapso de 36 horas, que arrojan en lo que va del año 108 homicidios en el departamento de Rosario.

Tras ratificar en el cargo al ministro Claudio Brilloni, “ante rumores malintencionados”, Corach dijo a la prensa que la reunión tuvo por objetivo “exigir el máximo compromiso y respuestas” a los jefes de la URII y al jefe de policía provincial.

El ministro de Gestión Pública señaló luego que los resultados en materia de seguridad “claramente no satisfacen, no solo a la población de Rosario, sino tampoco a nosotros, como gobernantes, no nos alcanza lo que estamos haciendo”.

Y remarcó que por esa razón, “exigimos mayor compromiso de todas las fuerzas a la hora de combatir el delito, mayor presencia policial que es lo que más nos demandan”, los vecinos.

“No quiero escuchar más que la policía no está en la calle ni de la ausencia de los móviles en la calle”, aseveró el ministro Corach.

Por su parte, el ministro Brilloni defendió su gestión, aseguró que la policía y el servicio Penitenciario provincial “le responden”, aunque advirtió que faltan hacer algunos ajustes porque tampoco “los resultados le satisfacen”.

No obstante, destacó que en lo que va del 2023, la Policía santafesina logró “1070 detenciones, por robos, amenazas, portación ilegal de armas, el secuestro de 300 armas de fuego, más el arresto de 120 personas con pedidos de captura”.

Para el titular de la Cartera de Seguridad, los problemas en Santa Fe “son de larga data y estructurales”, y puso como ejemplo, que en las cárceles de la Provincia hay “un total de 2.300 presos”.

“Esto impacta en la capacidad operativa de la Policía, porque hay 200 presos en las alcaidías, muchas de ellas en condiciones de hacinamiento”, remarcó.