Mercado de pases canalla: Miguel Russo bajó la persiana

Se queda con lo que tiene. Después de sumar seis futbolistas en lo que va de este mercado, Rosario Central baja la persiana para incorporaciones. Es cierto que se buscó un volante “de juego”. Tan cierto como que no se consiguió ninguno mejor que lo que hay hoy en el plantel. Con ese panorama, y sabiendo también que no era una posición prioritaria para reforzar, la dirigencia auriazul y el técnico Miguel Ángel Russo coincidieron en la idea de potenciar lo propio. De todos modos, los canallas quedarán a la expectativa hasta el cierre del libro de pases, previsto por ahora para este jueves.

Los sectores del campo que eran prioritarios fueron cubiertos: la zaga y el lateral izquierdo. En ese sentido, fueron contratados dos centrales, Carlos Quintana (34) y Facundo Mallo (27 años); y dos marcadores de punta zurdos, Lucas Rodríguez (29) y Alan Rodríguez (22). Al menos hasta hora, se fueron tres zagueros, Javier Báez, Juan Rodríguez y Julián Velázquez. Y también emigró Lautaro Blanco, titular indiscutido marcando punta izquierda.

Durante el mercado sonaron varios nombres como candidatos a reforzar el mediocampo auriazul. El que más cerca estuvo de incorporarse al plantel que comanda Miguel Russo fue el paraguayo Danilo Santacruz. De buen torneo en Nacional de Paraguay, el volante zurdo había llegado a un acuerdo para ser refuerzo canalla. Pero cuando parecía que estaba todo definido, surgieron algunas diferencias entre las partes. Y así se esfumó la chance de sumar al mediocampista ofensivo de 27 años.

Otro que interesó fue Fernando Zuqui. El volante de Estudiantes fue ofrecido a Central. Pero las pretensiones económicas del Pincha, agregadas a las del jugador, hicieron imposible que los de Arroyito pudieran avanzar por la llegada del mendocino de 31 años.

También estuvo en carpeta Aaron Molinas. El volante ofensivo de 22 años no tiene lugar en Boca, donde debutó en su momento de la mano de Russo. Pero todo indica que Molinas terminará jugando en Tigre, que en los últimos años trabó buena relación con los xeneizes y así incorporó a préstamo a varios juveniles boquenses.

Más allá de que todavía no se sabe el sistema táctico que utilizará Russo para el arranque del torneo, cuenta con varios futbolistas para ocupar la zona de volantes. Para cumplir el rol de mediocampista central, están Francis Mac Alllister (27 años) y Kevin Ortiz (22). Además, llegó Agustín Toledo (22). Mientras que los que se pueden desempeñar como volantes internos son: Walter Montoya (28), Ignacio Malcorra (34), Francesco Lo Celso (22) y Gino Infantino (18), que no estará a disposición de Russo en las primeras fechas del torneo porque se encuentra disputando el Sudamericano Sub 20 de Colombia con la selección argentina.

Además, en los amistosos, Russo utilizó en zona de volantes ofensivos, generalmente por las bandas, a varios jóvenes. En esa nómina se destacan los nombres de: Juan Cruz Cerrudo (18), Luciano Pupi Ferreyra (20), Franco Frías (20), Lautaro Giaccone (21), Leandro Iglesias (21) y Tomás O’Connor (18).