Médico flebólogo fue condenado a 17 años de cárcel por abusar de sus pacientes

El médico flebólogo Pablo Gazze fue condenado este martes a la pena de 17 años de prisión por el tribunal pluripersonal personal integrado por los jueces Norma Senn, Gonzalo Eduardo Basualdo y Martín Gauna Chapero, perteneciente al Colegio de Jueces Penales del Distrito Judicial 4.

Los magistrados por unanimidad le impusieron la condena de 17 años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de su profesión de médico.

En la sentencia, lo consideraron autor material de delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual gravemente ultrajante en cinco hechos, conforme a las acusaciones pública y privada.

Por otro hecho, el Tribunal readecuó la calificación legal considerando que no se probó un grave daño en la salud física o mental de la víctima y aplicó lo contemplado para casos en los que hubiere acceso carnal o se realizare otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo en la humanidad de la víctima. Y sentenció que todos se produjeron en concurso real entre sí.

Respecto del denominado “Caso 9”, absolvió al médico y empresario de la salud, en virtud del desistimiento acusatorio de la denunciante. En tanto, rechazó el pedido de declaración de inconstitucionalidad del artículo 119 interpuesto por la defensa técnica del ahora condenado.

En la lectura del fallo, el secretario se equivocó en el monto de la pena y lo cambió por 19 años, ante lo cual la presidenta del tribunal lo corrigió en el acto.

El fiscal regional Rubén Martínez destacó “la valentía de las víctimas que se animaron a denunciar”, mientras que el fiscal del caso, Sebastián Marichal, que había solicitado 29 años de prisión, consideró “histórica esta condena contra el médico”.

Los doctores Andrés Ghío y Eduardo Dolan, que habían solicitado 33 años de pena, se excusaron de emitir declaraciones públicas hasta que la resolución adquiera firmeza, aunque deslizaron off de récord que les parecía adecuada.

Por su parte, Raúl Elías defensor de Gazze, se retiró junto a su cliente por una puerta lateral vedada a la prensa. Más tarde se conocieron declaraciones suyas: “No estoy conforme con la sentencia, pero como no están los fundamentos voy a esperar”, dijo.

Gazze aseguró “soy inocente; vine a tocar intereses políticos y económicos importantes, vine a molestar, a hacer medicina, a querer cambiar, y lo voy a demostrar”. Y amplió: “En esta instancia no me extraña, en el ámbito local no me extraña este resultado (….). La verdad que la semana del juicio (fue) todo relato, cero pruebas, el fiscal no es que perdió la objetividad, sino que nunca la tuvo”.

En la explanada de los Tribunales de Reconquista grupos y colectivos de mujeres se hicieron presentes a la hora de la audiencia para escuchar el veredicto y repudiar al médico.

La palabra del fiscal

El fiscal regional Rubén Martínez dijo a Norte24, apenas concluida la audiencia de lectura del veredicto del tribunal, que condenó a 17 años de prisión al médico Pablo Gazze por ocho hechos contra la integridad sexual de quienes era sus pacientes: “Me parece una condena adecuada a la acusación”, dijo.

El funcionario judicial sostuvo: “Salí rápido de la sala para felicitar a las víctimas por la valentía. Estos hechos tienen que visualizarse porque es la única forma de que se pueda aplicar la ley”.