“Me podés cagar la vida por una pendejada”: reproche de la hija de la azafata antes de ser detenida”

Se dio a conocer una conversación que mantuvo la azafata de Aerolíneas Argentinas con su hija minutos antes de ser detenida por una amenaza de bomba que realizó el pasado 21 de mayo en un vuelo que iba rumbo a Miami y que provocó pérdidas millonarias a la empresa.

En tanto, el fiscal federal de Lomas de Zamora Sergio Mola pidió realizar un informe socio ambiental de la vivienda de la azafata Daniela Carbone para ver si es viable concederle el arresto domiciliario

Daniela Carbone tiene 47 años y desde hace 25 se desempeñaba como azafata. El domingo 28 de mayo fue detenida en Ezeiza acusada de “intimidación pública, entorpecimiento de los servicios públicos y coacción agravada”.

En la investigación se pudo corroborar que la mujer grabó un audio con su voz distorsionada donde amenazaba al piloto del vuelo AR1304 Ezeiza-Miami y después se lo envío a sus compañeros: “Decile al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami. Que se deje de joder con la política y chequee el avión porque van a volar en mil pedazos”.

Esta amenaza fue realizada desde el celular de su hija, para que nadie sospechara, y es por este motivo que comenzaron los reproches.

La relación entre madre e hija no era la mejor ya que tras las pericias al celular de Carbone se pudo revelar que tenían varias discusiones por WhatsApp relacionadas a la convivencia.

Entre ellas se destaca un ida y vuelta donde la joven le manifestaba su enojo porque no tenía acceso a su cuenta de la nube iCloud. Para los investigadores esto ocurrió cuando Daniela cambió el chip de un celular a otro lo que generó un desorden en el sistema.

A su vez se leen reiteradas acusaciones por el orden de la casa: “Uy, pará, siempre tenés algo para decir”, manifestó su hija, a lo que la azafata le respondió: “Ya sé que volví y te cagué la vida”.

Cerca de las ocho de la noche de ese domingo, minutos antes de ser detenida, seguían las peleas por chat: “Estás infumable”. “No se te puede hablar”. “Estuve trabajando y lejos de casa cinco días”. “Llegas y no parás de dar indicaciones”.

Mientras la disputa seguía, todo tomó un tono más elevado cuando su hija le recriminó: “La egoísta sos vos, que me podés cagar la vida a mí por una pendejada”.

Esa “pendejada” sin dudas estaría relacionada a que Carbone utilizó su celular para hacer la amenaza de bomba que tenía solo un fin, vengarse de su separación con el tripulante que iba en aquel vuelo a Miami.

La pelea entre ambas mujeres ocurría mientras la azafata llegaba de un viaje desde dicha ciudad estadounidense. De un momento a otro Daniela dejó de responder y lo siguiente al reproche fue “hija, me llevan detenida”.

Momento de la detención

Ante este escenario la mujer le suplicó que llame a un contacto especial y antes de dejar su celular con las autoridades le suplicó: “Hija, ni una palabra a nadie”.

Este martes se llevó a cabo la declaración indagatoria contra Carbone ante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. En esta ocasión la mujer de 47 años se negó a declarar.

Ahora la Justicia federal debe definir su situación procesal.

El fiscal federal Sergio Mola solicitó realizar un informe socio ambiental de la vivienda de la azafata para ver si es viable concederle el arresto domiciliario, en el marco de la causa por la amenaza de bomba.

La fiscalía opinó ante la resolución que debe tomar el juez federal Federico Villena sobre el pedido de excarcelación planteado este martes por la defensa, luego de que en la indagatoria la mujer se negó a declarar.

La azafata Carbone fue imputada por coacción, intimidación pública y la interrupción de servicios públicos, mientras que la fiscalía dio por acreditado que ella intentó borrar el contenido de sus teléfonos con los que realizó la amenaza.

De todas maneras, la decisión final la tiene el juez Villena, que puede o no coincidir con el criterio planteado por la fiscalía.

Hecho sin relación con la política

Para los investigadores la historia es simple y no está relacionada a la política como menciona, si no que quiso confundir. En ese avión estaba trabajando un auxiliar de cabina con quién Carbone había estado de novia hacía dos meses. Ese vuelo no solo era por trabajo, si no que el hombre se embarcaría con su nuevo amor.

Luego de que se haya confirmado que adentro del avión no había explosivos, el juez Villena y el fiscal Sergio Mola comenzaron a trabajar en la investigación junto al personal de la división Antiterrorismo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Análisis de los audios

Tras varios análisis del audio enviado a compañeros a través de la web The Voice Changer se pudo descifrar que la voz distorsionada pertenecía a Carbone, comisario de abordo.

Es mensaje de voz fue enviado de un celular prepago perteneciente a la hija mayor de edad de la azafata. A pesar de que todas las pericias daban por concretado de quién había hecho la amenaza, en un allanamiento se obtuvo más información.

En el domicilio de Daniela se incautaron un Iphone 13 Pro y otro 12 Pro que habían sido utilizados con la línea identificada desde donde salieron las amenazas.

Fue en uno de ellos donde se pudieron identificar diversas búsquedas en Safari de ese mismo domingo 21 de mayo: “Cómo investigar un audio”, “se puede analizar un audio para saber la voz de quién es”, “activar reconocimiento de voz”, “Aerolíneas Argentinas” y “Same Provincia”.

Para sus compañeros “ella había quedado más dolida” por la separación y este desenlace sería el puntapié inicial para finalizar la trama que causó miedo, incertidumbre y pérdida de plata.