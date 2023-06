Maxi Rodríguez y el “palito” para Riquelme por los invitados de ambas despedidas

Se viene un fin de semana muy emocionante para el fútbol argentino, ya que habrá despedidas por duplicado: el sábado Maxi Rodríguez tendrá su última presentación en el Coloso Marcelo Bielsa y al día siguiente Juan Román Riquelme hará lo propio en la Bombonera. Tanto en Rosario como en la cancha de Boca, se espera la especula con la presencia de Lionel Messi. Es por eso que La Fiera aprovechó una charla con TyC Sports para “calentar” la previa con el ídolo xeneize, a quien invitó a su homenaje pero no podrá asistir ya que es el día de su cumpleaños.

“Tengo mucha gente que viene de afuera que (Román) me podría ayudar a tratar de pagar los pasajes de todos…porque ya me va a agarrar algunos rebotes”, expresó Maxi con una sonrisa. Y enseguida agregó: “Aprovechó muy bien Román, pero me podría tirar un pase porque viste que él asiste bien pero esta vez lo asistí yo. Se hizo el boludo (risas), pero capaz que manda algo”.

Es que aparte de Messi, quien de todas maneras aún no confirmó su presencia en el Parque Independencia, ambos comparten como invitados a varios de los ex jugadores de la selección, incluido el actual cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni.

Además, la Fiera confirmó que Román lo llamó para que se ponga los cortos en la Bombonera pero no aseguró que estará aunque dejó la chance latente: “Vamos a ver cómo termino el 24, va a ser un día largo y vamos a ver cómo va todo”.