Más competencia en streaming: Google lanzará plataforma con 800 canales gratis

Una buena para los usuarios de streaming. Google confirmó que lanzará una plataforma con 800 canales gratis.

La alternativa de Google TV llega para brindar soluciones a quienes ya no quieren pagar por sus entretenimientos visuales. Muchos usuarios de plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus o Star Plus se quejan de los montos a pagar para poder acceder a la infinidad de series y películas que existen.

Además, este tipo de espacios de divertimento han puesto reglas muy determinantes, tales como el agregado de publicidad o el cobro por compartir una misma cuenta en dos hogares diferentes.

El único y gran problema de esta novedad es que, al menos por ahora, Google TV sólo está disponible en Estados Unidos y aún no hay novedades de la internacionalización de la plataforma, lo que configura una verdadera traba para los hispanohablantes.

De la única manera que se puede utilizar Google TV en el país es a través de una VPN (red privada virtual) que permite “disfrazar” la conexión a internet y hacer que los diferentes servicios crean que el usuario se está conectando, por ejemplo, desde los Estados Unidos, gracias a que se puede cambiar la dirección IP y que no sea la de nuestra casa sino una de otro país.

De igual modo, esto pareciera ser para expertos en tecnología. El resto de los mortales argentinos deberán esperar a que Google TV esté disponible para el país.