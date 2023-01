Marcos Cleri: “Está en juego la jubilación de casi 800 mil compatriotas”

Piden a la oposición “que no le de la espalda al pueblo” y debata el Plan de Deuda Previsional en la Legislatura

“Hay casi 800 mil compatriotas que este año esperan acceder a su jubilación, la mayoría son mujeres, pero la oposición quiere menos a los jubilados y las jubiladas que el FMI”, dijo Marcos Cleri, consultado respecto del proyecto de Ley de Plan de Pago de Deuda Previsional, que se tratará en sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.

“Este es un proyecto importantísimo, se trata de garantizar el derecho adquirido desde el período de gobierno de Néstor Kirchner con la aprobación de la ley de moratoria previsional, que permite acceder a la jubilación a personas que por diversos motivos no pudieron completar los años de aporte correspondiente pero merecen el beneficio como cualquier argentino y argentina que siempre vivió de su trabajo y su esfuerzo, haya sido o no reconocido”, remarcó el legislador nacional santafesino, para subrayar luego que “en esa situación se encuentran casi 80 mil habitantes de nuestra provincia, 40 mil de ellos de Rosario”.

“Sin embargo, hay 12 legisladores de nuestra provincia que les niegan ese derecho”, agregó, en alusión a los diputados nacionales Federico Angelini, Mario Barletta, Laura Castets, Gabriel Chumpitaz, Enrique Estévez, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Ximena García, José Núñez, María Victoria Tejeda, Luciano Laspina y Juan Martín. “No es casualidad que sean los mismos que le negaron a Rosario y la provincia más recursos para seguridad porque rechazaron que los jueces paguen Ganancias, tampoco que representen a los sectores que quieren armar en la provincia el llamado Frente sin Derechos”, señaló después el legislador y dirigente del peronismo santafesino.

“Ojalá la oposición revise su postura de ni siquiera sentarse a discutir esta iniciativa, como hizo en diciembre. Es cada vez más evidente que le dan la espalda al pueblo, y su único plan es el ajuste permanente”, dijo también Marcos Cleri.

“Es lamentable que miles de santafesinos y santafesinas, de argentinos y argentinas, no puedan acceder a un derecho tan básico por la incomprensión y la estigmatización de quienes solo defienden a los poderosos. Y esta injusticia es más indignante cuando tiene como víctimas a mujeres que trabajaron muchísimo toda su vida, en un marco de desigualdad que estamos tratando de ir dejando atrás”, resaltó el diputado del Frente de Todos.