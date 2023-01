La línea Q deja de funcionar y la Municipalidad reforzará los servicios del 127 y la K

Los trolebuses de la línea Q dejaron de circular debido a una medida adoptada por la Municipalidad de Rosario, debido al recalentamiento de sus baterías, producto de las elevadísimas temperaturas. En ese sentido, el presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, Rogelio Biassi, cargó contra la gestión anterior por la adquisición de los trolebuses rusos que “no fueron probados en Rosario antes de ponerlos a funcionar” y que “evidentemente están fabricados para trabajar en otras temperaturas”. De todos modos detalló que la salida de la línea Q “es provisoria”. “Los trolebuses pueden funcionar con estas baterías en otro espectro térmico de temperatura”.

Desde la Municipalidad detallaron que por el momento la prestación de la línea Q será reemplazada por otros dos servicios con similar recorrido.⁣ “Para que las usuarias y usuarios del sistema de transporte urbano de pasajeros tengan garantizada la conectividad hacia los puntos que une dicho servicio, se reforzará con más unidades la línea 127, que realiza un recorrido idéntico hacia el sudoeste, continuando luego sobre Mendoza/3 de Febrero hacia el centro, y en sentido hacia la Ciudad Universitaria con la línea K. Teniendo en cuenta además el receso universitario y que, además, que pueden hacer uso del Boleto por Hora que permite el trasbordo gratuito”.⁣

“Estos coches fueron comprados en 2017 a la empresa Trolza que está quebrada. Tienen unas baterías que, con el calor que está haciendo en estas semanas, se recalientan y se apagan. Por esto es que preferimos ser más previsibles y reforzar las otras unidades”, explicó. Y dijo en declaraciones radiales que el problema no es nuevo y años anteriores las baterías ya se venían recalentando. “Pero llegó un momento en el que el nivel de fallas era tan brutal que decidimos tomar esta medida para darle más previsibilidad al usuario”. Aclaró además que son coches que no fueron probados en Rosario antes de ponerlos a funcionar aquí. “Evidentemente están fabricados para trabajar en otras temperaturas y no en las que tenemos en Rosario”.

El funcionario detalló que la administración anterior no pudo, o en las especificaciones de fábrica que el pliego tenía se suponía que podían funcionar. “Pero la realidad es que estas temperaturas que estamos teniendo hacen que las baterías muy pronto empiecen a recalentarse y dejan de funcionar”.

Para Mariano Antenore, de la ONG Amigos del Riel, “los coches no resultaron ser de la calidad que se esperaba. Desde los primeros veranos, y eso pueden decirlo los vecinos de Avenida Francia, se observó que los coches se detenían cuando la temperatura ambiente pasaba de cierto límite, dado que cuentan con un mecanismo de protección que evita el sobrecalentamiento de las baterías”, sostuvo en decaraciones a LT8.

“La técnica no acompaña a las necesidades de movilidad de la población. Y eso que hablamos de la fábrica de trolebuses que en su momento fue la más grande del mundo. La empresa licenciataria rusa, en su presentación a la licitación, ofreció ajustarse a cada uno de los términos de referencia. Por eso, la honestidad y de las personas que evaluaron y adjudicaron el servicio está fuera de toda duda. La que no fue honesta fue la empresa; quebró al poco tiempo, cuando ya se había demorado en la entrega de los vehículos y tenía que entregar dos más que nunca entregó”.

Desde la Municipalidad detallaron que las dificultades en su circulación se debe a que tras un desgaste de 5 años de uso, las baterías no resisten las altas temperaturas y tardan varias horas en recuperarse. Los inconvenientes se presentan cuando lo hacen con autonomía (por fuera de las catenarias) y debe realizar largas distancias. ⁣Las unidades que actualmente funcionan en la línea Q y que circulan de forma correcta al estar conectadas a las catenarias, pasarán a prestar servicios a la línea K, renovando y ampliando su flota. En tanto, para cubrir el servicio hacia el sudoeste, se mejorará la frecuencia de la línea 127, que toma prácticamente toda la extensión de avenida Francia, de Mendoza hasta Circunvalación, tal como lo hacía la Q, conectando con el centro.Si bien se hicieron averiguaciones y gestiones para conseguir los respuestos, tanto los altos valores en el mercado, como las dificultades para importar estos productos, presentan un escenario muy complejo para la adquisición de nuevas baterías por la empresa Movi. Aunque desde los equipos técnicos se implementaron distintos dispositivos mecánicos para lograr una mayor refrigeración, no lograron atenuar esta problemática.⁣ Este servicio eléctrico fue puesto en funcionamiento en 2017, con unidades de la marca Trolza adquiridas en Rusia. Sin embargo, la empresa cerró en 2020, dificultando la posibilidad de un servicio técnico más eficiente. ⁣ Recorridos Actualmente, funcionan 2 líneas con recorridos similares y complementarios que son opciones para la movilidad de las y los usuarios de la línea Q. Por una parte, hace el mismo recorrido de la línea K con un trazado común de 11,4 km, desde Francia y Mendoza, hasta la Ciudad Universitaria. Y con la línea 127 comparte similar recorrido sobre Francia y Mendoza hasta el CMD Sudoeste.⁣ Línea 127⁣ Ida: Desde B. y Ordóñez y Av. Ov. Lagos, por Ov. Lagos, Colectora Juan Pablo II, Av. Francia, Av. Arijón, Crespo, H. de la Quintana, Av. Francia, Mendoza, Moreno, San Lorenzo hasta Laprida.⁣ Vuelta: Desde San Lorenzo y Laprida, por Laprida, 3 de Febrero, Av. Francia, Av. Nuestra Señora del Rosario, Crespo, Av. Arijón, Av. Ov. Lagos, Colectora José M. Rosa, Curapaligüe, B. y Ordóñez hasta Av. Ov. Lagos.⁣ Línea K⁣ Ida: Desde Wilde y Mendoza, por Mendoza, Alem, Cerrito, hasta Necochea.⁣ Vuelta: Desde Necochea y Cerrito, por Necochea, 3 de Febrero, 1º de Mayo, San Juan, (desvió: San Juan, Laprida, 3 de Febrero, Mitre, San Juan a su recorrido) Mendoza hasta Wilde.⁣ En relación con el desvío en calle San Juan, en la línea K algunos de los servicios que circulan por calle Mendoza no llegan a la Ciudad Universitaria, por lo que las y los pasajeros deben descender en Mendoza y Presidente Roca y ascender a una unidad autónoma de la línea K que completa el recorrido. Todas las unidades cuentan con identificación del punto de término del recorrido, ya sea Mendoza y Corrientes o Ciudad Universitaria.