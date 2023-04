Malcorra respondió bien y afirman que estará disponible en Central para recibir este domingo a Boca

Un empate y una incógnita se trajo Central el lunes de su excursión a Tucumán, ya que Ignacio Malcorra se fue reemplazo antes de la media hora de juego y encendió las alarmas en el banco canalla de cara al duelo del domingo ante Boca, por la fecha 13 de la Liga Profesional. De todas maneras, el experimentado volante fue exigido en la práctica vespertina de este miércoles y respondió a la perfección.

El ex Unión debió dejar el campo de juego cuando iban apenas 20 minutos de la primera etapa en el Monumental José Fiera, donde el Canalla caía parcialmente 1-0 ante el Decano por el gol tempranero de Bautista Kociubinski. Y si bien pidió dos veces que no lo saquen, a la tercera se desplomó y Russo tuvo que reemplazarlo por Lautaro Giaccone. Todo se originó cuando Malcorra fue a disputar una pelota con Bruno Bianchi. Y si bien la primera impresión fue que el ex Newell’s no lo tocó, el 10 canalla enseguida se tiró al piso con claras señales de dolor en la zona de la cadera.

Russo evalúa ahora qué sistema y qué jugadores pondrá para recibir a Boca, que el martes por la noche se recuperó de tres derrotas consecutivas al vencer 2-1 sobre la hora a Deportivo Pereyra de Colombia, por la Copa Libertadores.

El entrenador auriazul podría mantener la línea de cinco defensores integrada por tres zagueros y dos marcadores volantes, en cuyo caso continuaría en el equipo el marcador central Juan Cruz Komar, surgido precisamente en Boca. Otra posibilidad es que vuelva al sistema del 4-2-3-1, en cuyo caso volvería al equipo el volante ofensivo Lautaro Giaccone en lugar de Komar.