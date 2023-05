Madre de Natacha Jaitt: “El Padre Ignacio me confirmó que la habían asesinado”

“¿Vos creés que Natacha se murió de muerte natural? ¿O tenés otro tipo de hipótesis?”, comenzó preguntándole Luis Ventura. A lo que la madre de Natacha sentenció: “No, para nosotros siempre estuvo muy claro que no había sido natural, por una serie de factores que observamos“.

Rápidamente, recordó: “Luego, los hechos… el funcionamiento que tuvo la fiscalía, en el momento en que sucede lo de ella, aparece un policía que era de otra jurisdicción, vino a embarrar la cancha directamente, y vimos una serie de anormalidades “.

Entonces, decidió compartir que, “el sábado, luego de que la exhumamos, volvimos para aquí. Y el domingo pude tener con el Padre Ignacio una conversación, donde me impactó muchísimo porque me confirmó que la habían asesinado“.

Posteriormente, Matías Vázquez, uno de los panelistas, le preguntó: “¿Recuerda esa última conversación que tuvo con su hija? ¿El último mensaje que recibió de su hija cuál fue?”.

“Lo tengo escrito en un libro, que ella me regaló ‘100 Años de Soledad’, donde ella ahí me escribe en el amor y el agradecimiento. Porque eso tenía, si se equivocaba se arrepentía, pedía perdón y después te decía un montón de cosas hermosas… profundas, era muy profunda“, compartió Alicia.

Entonces, Cora Debarbieri, otra de las panelistas, le consultó: “¿En el último tiempo la notaba rara, con miedo? Porque hablamos con su nieta y nos decía que en el último tiempo la notaba muy sensible, como que se estaba despidiendo, sentía que algo podía llegar a pasar“.

Sin dudarlo, la mujer afirmó que “si, eso mi nieta me lo transmitió. Ella llegó a volcarlo todo con su hija, como que tuvo una intuición, era muy intuitiva“. A lo que Cora indagó: “¿Usted también se dio cuenta de eso? Como que Natacha estaba distinta a lo que era la verdadera Natacha”. Entonces, Alicia explicó que “no, eso no me lo mostró, conmigo se cuidó de que yo no lo sepa. Lo mostró con su hija“.