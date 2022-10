Justicia por Santiago

Macri sobre Maldonado: “Me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río”

A 24 horas de haber presentado su segundo libro en La Rural, Macri recordó: "Los organismos internacionales venían a cuestionarme. Yo decía 'pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar a un solo gendarme hasta que me traigan una prueba'"