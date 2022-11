Maciel le ganó a Náutico y se armaron los playoffs de la Copa Santa Fe Femenina

San Lorenzo de Tostado (1) vs. Atalaya de Rosario (8), Ben Hur de Rosario (2) vs. Temperley de Rosario (7), Santa Rosa de Santa Fe (3) vs. Ben Hur Rafaela (6) y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario (4) vs. Club Maciel (5)

En el duelo con el que se cerró la fase regular de la Copa Santa Fe Femenina, Maciel venció como visitante a Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario en cancha de Edison por 65 a 61 y le sacó el invicto, aunque no el primer lugar del grupo. Impresionante campaña de Maciel en su debut en el certamen. En el ganador hizo 25 Mariana Favre y 14 Camila Zelada, mientras que en el perdedor anotó 14 Fiorenza Cardini y 13 Guadalupe Castelnuovo.

Una vez conocidos los marcadores finales se armaron las tablas de los grupos y la general con los primeros y segundos de cada zona, lo que permitió diagramar los cruces para los playoffs: San Lorenzo de Tostado (1) vs. Atalaya de Rosario (8), Ben Hur de Rosario (2) vs. Temperley de Rosario (7), Santa Rosa de Santa Fe (3) vs. Ben Hur Rafaela (6) y Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario (4) vs. Club Maciel (5). Cabe destacar que si bien el récord de Temperley fue con marca de 4-2, la sanción recibida (perdió 20 a 0 por no presentación ante Santa Rosa) le generó no sumar un punto y quedó anteúltimo.

Tabla zona A: San Lorenzo de Tostado 12, Ben Hur de Rafaela 10, Alma Juniors de Esperanza 8, Libertad de Sunchales 6.

Tabla zona B: Náutico Rosario 11, Maciel 10, República del Oeste de Santa Fe 9, Unión Santo Tomé 6.

Tabla zona C: Santa Rosa de Santa Fe 11, Temperley de Rosario 9, Alba Argentina de Maciel 6.

Tabla zona D: Ben Hur de Rosario 12, Atalaya de Rosario 9, Atlético Elortondo 6.

GOLEO

NÁUTICO 61: Benítez 2, C. Satler 11, Moretto 2, Cardini 14, Tamietti 4, Leone 6, Castelnuovo 13, Correa 0, Marchi 7, Peralta 2. DT: David Dellamora

MACIEL 65: Yost 0, Favre 25, Terramea 0, Stralla 0, Bazán 11, M. Zelada 5, Lezcano 0, C. Zelada 14, Camacho 10. DT: Miriam Uliassi.