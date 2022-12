Lucas Hoyos, uno de los pedidos especiales de Heinze, firmó por tres años con el Rojinegro

Se confirmó de manera oficial el tercer refuerzo para Gabriel Heinze. En la tarde de hoy la dirigencia anunció la contratación de Lucas Hoyos, arquero que el entrenador pidió como prioridad. Si bien Vélez pedía más dinero de lo que Newell’s tenía en la mesa, todo llegó a buen puerto y Hoyos se sumará a la pretemporada de la Lepra.

Luego de negociaciones con Vélez, dueño de su pase, la institución rojinegra adquirió los derechos federativos y tras formalizar un contrato laboral por 3 años con el jugador, Newell’s obtuvo también el 100% de los derechos económicos.

Con la llegada de Hoyos, el Gringo tendrá cubierto el arco, con Hoyos y Williams Barlasina peleando la titularidad, y el juvenil Franco Herrera como alternativa. Ramiro Macagno no será tenido en cuenta.

Ya habían llegado al Parque Guillermo Ortiz e Iván Gómez. El defensor de 30 años llega a préstamo con cargo y con una opción de compra, aunque las cifras no trascendieron. “Siempre quise sumar a Guillermo a mis proyectos pero no había podido. Esta vez él hizo un esfuerzo y me alegra tenerlo”, confió Gabriel Heinze, quien compartió plantel con el zaguero entre 2013 y 2014, en el momento que se realizó la negociación.

En tanto, Gómez acordó extender su vínculo con Estudiantes y arribó al Parque a préstamo por un año con cargo y opción. El mediocampista de 25 años jugó este año en Platense, donde disputó 27 partidos y anotó tres goles.