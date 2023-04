Lucas Bracco: “Pasamos el mal inicio, estamos más acomodados y hoy podemos vencer a cualquiera”

La victoria 2-0 ante Yupanqui en el Gabino Sosa ya quedó atrás. El próximo objetivo de Central Córdoba será dar un paso importante en su levantada ante un rival muy complicado como siempre le ha resultado Atlas, más aún como visitante, como será el cotejo del domingo a las 15.30 en el estadio Ricardo Puga de General Rodríguez.

El Marrón suma 18 unidades y hoy es el último que ingresa al torneo reducido por un ascenso a la Primera B. El Charrúa está a cuatro puntos de su rival y confía en mantener el buen momento para descontar la distancia.

En la previa al duelo ante el conjunto bonaerense, El Hincha charló con Lucas Bracco, una de las usinas de fútbol que tiene el elenco que comanda Ariel Cuffaro Russo, quien desde que volvió ha logrado que el equipo levante su rendimiento y sume para salir del fondo. Sobre este nuevo presente del equipo, de las adversidades que han superado, la paridad del torneo y de su rendimiento personal hizo referencia el mediocampista matador.

—Ha cambiado el panorama del equipo por completo en un mes, ¿cómo están viviendo este momento?

—Sí, la verdad que es muy contento por el presente que estamos teniendo, pero todavía falta mucho, es largo. Si bien es un envión anímico lindo, importante que conseguimos este último mes, no nos tenemos que conformar con esto y bueno, tenemos que seguir por más.

—Uno siempre dice: “La pelota ahora entró y antes no, porque el plantel es el mismo”. ¿Cambió algo puntual?

—Me parece a mí que hoy el equipo se encuentra un poco más sólido y más ordenado en la parte defensiva. Si bien Ariel nos inculcó esto que vayamos a lo simple y nos está dando resultados. Creo que vamos a ir por este camino hasta poder agregarle cosas muy de a poco. Sabemos que el cuerpo técnico recién llega, pero bueno, haber obtenido resultados bastante importantes contra el primero, contra el segundo, el otro día también haber ganado acá en casa, eso nos da confianza y nos reconforta.

—La forma en que se dieron esos resultados, sobre todo con Midland donde lo revirtieron con uno menos y con Puerto Nuevo también, el jugar con uno menos no es fácil. Ustedes parecen no sufrirlo y se agrandan.

—La verdad que en los dos partidos que nos tocó jugar con diez, prácticamente no lo sentimos adentro de la cancha. Creo que eso fue una virtud muy importante. Y bueno, el otro día que fue prácticamente contra Yupanqui 11 contra 11, también nos sentíamos bien. En primer tiempo tuvimos muchas situaciones. El equipo está bien y está de buen ánimo, que es lo importante.

—Ahora juegan con Atlas, otro rival de los que está arriba, que es un equipo difícil y que buscan ser protagonistas. ¿Lo ves de esa forma?

—Sí, hablábamos eso antes de iniciar la práctica de fútbol, que nosotros nos fijamos en lo que hacemos creo que la única manera de nosotros ir creciendo de a poquito obviamente que sabemos que en cancha de Atlas es muy difícil pero nosotros tenemos nuestras herramientas, nuestras armas. Como te dije antes le vamos agregando cosas a lo que pide el cuerpo técnico e iremos a hacer un buen papel para traernos algo importante y meternos de lleno arriba.

—Y en lo personal, ¿cómo te estás sintiendo tras la vuelta de la lesión?

—Los regresos siempre son progresivos. Creo que todavía no puedo dar lo que yo daba pero sé que estuve 15 días parado y me tocó jugar justo contra Puerto Nuevo que nos echaron a uno, disputé los 90 minutos en una cancha embarrada, no me quejo pero obviamente que uno va por más para seguir creciendo.

—Pensando en esto, ¿cómo analizan el torneo en general? Porque parecía que Claypole se iba derecho, sin embargo, van apareciendo diferentes clubes, Liniers, San Martín, que son lo que uno habitualmente veía estaban de mitad de tabla para abajo.

—En esta categoría cualquiera le gana a cualquiera. Sabíamos que lo de Claypole fue una cuestión lógica del fútbol, que era imposible sostener ese ritmo con el que ellos arrancaron, ganando los primeros cinco partidos. En algún momento iban a tener una falencia, creo que la están transitando, como así nosotros transitamos el mal arranque, pero creo que hoy en día estamos mucho más acomodados y sabemos que podemos vencer a cualquier equipo. No hay ningún cuco en la categoría, somos todos iguales. Nosotros si nos preocupamos más por lo que hacemos, creo que vamos a sacar ventaja ahí.