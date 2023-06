Los motivos por los cuáles el músico Kike Teruel se despide definitivamente de Los Nocheros

Sergio Arboleya, Télam

Teruel habló acerca de cuánto le cuesta abandonar todos esos logros. “La verdad es que no me cuesta. Quiero llegar sano y salvo a la edad que me permita la vida. Lo que me cansó fueron los tiempos muertos en los viajes, en los hoteles, yendo y viniendo, que me hicieron ser un padre ausente durante mucho tiempo y mi familia se tuvo que acomodar a mí, pero mi necesidad es llegar a mi casa entero. No quiero volver destruido, y porque considero que mi misión de cantar ya está cumplida”, expresó.

Y si eso implica que abandona la música, planteó: “La música no se deja jamás y no sé quién abandonó la música en su vida, pero sí quiero dejar esa otra parte. Por ahí me sale una canción y hoy en día con las redes sociales puedo mostrarla, pero es algo que tampoco lo pensé, no pensé nada. Siempre fuimos muy de vivir en familia muy abiertamente y tranquilo lo que vaya saliendo va a tener que ser así. Sí tengo proyectos empresariales y sociales que quiero llevar adelante pero no sé para dónde me llevará la vida”.

La música siempre marcó la vida de Kike. En ese sentido, habló acerca de cómo fueron los comienzos: “La música me formateó y me forjó porque toco desde los 8 años cuando mi papá me llevó a lo de un amigo que enseñaba charango y al año siguiente ya estábamos cantando con Mario en el Dúo Teruel. Pero como mi familia no es del palo artístico, cuando decidimos dejar todo lo demás y dedicarnos a eso les costó aceptarlo, era muy resistido. Yo estudiaba Ingeniería y ya estaba en cuarto año y llegaba siempre desvelado y una profesora me dijo «estudiá o cantá», y se lo comenté a mi mujer, con la que estoy desde que ella tenía 18 años, y ella me dijo «bueno, elegí qué querés hacer». Pero para mis padres no fue tan sencillo de aceptar porque tienen concebida la vida de otra manera: el sueldo fijo, la obra social, la seguridad, lo que cualquier persona quiere para sus hijos”.

En lo personal, el músico analizó si el hecho de tener una familia ya constituida lo ayudó a seguir manteniendo los pies en la tierra más allá del éxito impresionante que ha tenido en todos estos años: “Me hubiese vuelto más loco pero también me volví loco porque uno sí se la cree, se siente el dueño del mundo y que la vida es fácil. Nosotros pasamos de cantar para 20 personas en una peña a, en cinco o seis años, tener los festivales y los estadios explotados; pero por suerte por mi familia, mi mujer y el entorno de amigos y demás, fui y vine y pude regresar a tratar de ser normal”.

Teruel analizó también cómo imagina que va a ser esta despedida en el Movistar Arena y si existe la posibilidad de que se arrepienta: “Te voy a poder contar al otro día (risas); sé que va a ser un momento muy lindo por poder compartir con tanta gente amiga que se reservó la noche para acompañarnos, para despedirme, y estoy muy agradecido por ello, pero no es duro para mí; no hay nada traumático, no hay nada raro, es solamente una decisión sobre cómo quiero seguir”.

Y acerca de por dónde quiere seguir, destacó: “Como dije en enero, tengo por delante una tarea social y empresarial. En lo social venimos haciendo muchas cosas con mi señora, tenemos una fundación con la que hicimos un comedor grande en Salta y tenemos obras muy lindas por hacer, como un albergue para mujeres que sufren violencia de género, un banco de comida y geriátricos. Esos proyectos vienen de la mano de un modelo de financiamiento que propone Naciones Unidas mediante el «crédito carbono», que es un modelo original de una consultora canadiense con el cual estamos trabajando”.