Rossi: “Sergio Massa tiene experiencia de gestión y conoce los problemas de los argentinos”

El precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, agradeció hoy la “generosidad enorme” de Daniel Scioli, Eduardo de Pedro y Juan Manzur, que declinaron sus postulaciones en favor de la fórmula de unidad que encabeza el ministro de Economía, Sergio Massa, de quien destacó que “tiene experiencia de gestión y conoce los problemas de los argentinos”.

“La dinámica interna terminó generando esta fórmula de consenso con una actitud muy generosa de los compañeros. Agradezco el enorme gesto de “Wado”, de Scioli y de Manzur. Tuvieron una generosidad enorme”, sostuvo Rossi esta mañana a Radio 10, en sus primeras declaraciones tras el anuncio conocido anoche.

En ese marco, el funcionario destacó que Massa es “una de las patas fundadoras del Frente de Todos y demostró tener una gran generosidad y estar despojado de ambiciones personales al tomar esa papa caliente que fue Economía”.

“Hay pocos dirigentes con la capacidad de gestión que tiene Sergio Massa. Es un dirigente político que tiene experiencia, tiene referencia en el conjunto de la sociedad, conoce acabadamente los problemas de los argentinos y tiene una mirada muy certera del cual es el camino que tenemos que transitar”, enfatizó.

Consultado sobre si Massa debería seguir al frente del Ministerio de Economía, señaló: “Puede seguir siendo ministro, yo creo que sí, sin problemas porque uno también habla desde la gestión. Ese es el camino”.

“Creo que claramente el peronismo va a estar competitivo porque tenemos una serie de elementos para mostrar a los argentinos del futuro que queremos”, estimó el jefe de Gabinete y apuntó a la oposición al señalar que “es mentira lo que dicen de que los próximos años van a ser difíciles”.

“Los próximos años tendrán un ciclo económico que empieza a cambiar para bien en el mes de noviembre y diciembre de este año, y el año que viene vamos a tener una buena balanza comercial y vamos a poder manejar el tipo de cambio y bajar la inflación con reservas en el Banco Central, para generar crecimiento con distribución del ingreso que es lo que queremos”, fundamentó.

Tras comentar que no participó de “ninguna negociación”, Rossi relató: “Me preguntó el presidente (Alberto Fernández) si yo estaba dispuesto y le dije que sí. Luego me avisaron que estaba todo acordado, pero yo no participé de ninguna negociación”.

“Yo ya había decidido que no iba a avanzar con mi precandidatura a presidente porque veía los límites que tenía y por eso había comenzado a dialogar con todos”, admitió.

Respecto de la supuesta ausencia de un dirigente kirchnerista en la fórmula presidencial, Rossi aseveró: “Siempre dije que me sentí y me definí como un kirchnerista. Yo soy kirchnerista. Es obvio que la propuesta para integrar la fórmula surgió del Presidente porque yo soy su jefe de Gabinete. Siempre dije que soy un kirchnerista que estaba a la gestión de Alberto Fernández. Yo no cambié nunca”.

Sobre el papel de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la campaña electoral, dijo que “tendrá un rol de liderazgo político”.

Rossi consideró que la fórmula de unidad “ha sido muy bien recibida con expresiones de gobernadores, intendentes, dirigentes de todo el país y compañeros del movimiento obrero”.

“La fórmula aporta lo suyo pero también la unidad transmite un criterio de responsabilidad enorme. Tener una propuesta única es un gran valor”, destacó.

En un mensaje a los sectores oficialistas que se expresaron en contra de la dupla Massa-Rossi, dijo que “es una fórmula que expresa claramente a la coalición porque compartimos las mismas ideas. Vamos a charlar con ellos para seguir trabajando juntos”.

Respecto a las próximas elecciones generales, Rossi sostuvo que comparte con Cristina Kirchner en que serán “unos comicios de tercios” pero además advirtió que “hay tres espacios pero solo dos programas: uno es nacional y popular que apuesta al crecimiento con desarrollo, trabajo y distribución del ingreso; y otro plan que es el del liberalismo histórico, que no tiene nada que ver con el desarrollo y el crecimiento, ya que siempre terminan con más pobreza, endeudamiento y exclusión”.

“Los desafíos electorales siempre son complejos. Ahora, el objetivo es contarle al pueblo lo que hicimos, las dificultades que tuvimos y lo que nos falta por hacer. Pero vienen buenos años. Confío en el pueblo, que los argentinos saben que el peronismo siempre que gobernó, ha generado mejores condiciones de vida”, concluyó.