Los jóvenes de La Libertad Avanza ponen su pie en Rosario: “El mundo cambia, por ende hay que cambiar a los políticos”

“Milei es el cambio”, contestaron los militantes de La Libertad Avanza para explicar porqué siguen al economista. No están de acuerdo con la desaparición del Estado que enuncia el precandidato Javier Milei, pero sus propuestas en materia de seguridad, economía y educación son los ejes con los que se identifican. En esta nota, los libertarios hablaron sobre sus inquietudes, el temor a no “tener un futuro” y la desconfianza en un ecosistema político que no da respuestas.

Franco Volpe y Javier Núñez tienen 22 y 23 años respectivamente, y ambos conocieron al mediático economista a través de internet: “En las redes sociales, pones Libertad Avanza’ y ya tenés un millón de perfiles que hablan sobre nosotros, o quizás de ahí te podés conectar mucho más. Es fácil llegar a nosotros”, aseguró Franco.

Los militantes libertarios se definen a sí mismos como “la juventud de Milei”, al tiempo que aclaran que no son sólo jóvenes, sino que contienen tanto personas mayores como jóvenes adultos en sus filas: “La gente nos ve más a los jóvenes por nuestra actividad en las redes”.

Uno de los motivos por los cuales los militantes decidieron embanderarse con Milei tiene que ver con lo provocativo de sus declaraciones: “En realidad (los dichos de Milei) chocan con toda la casta política que hay en este momento. Estamos en una situación tan mala económicamente que capaz que Milei habla sobre economía, habla sobre el flagelo de la inflación, y a vos te genera decir que sí hay una respuesta al final, podemos llegar a tener un futuro“, contó Volpe a El Ciudadano, y agregó: ”Eso es lo que más me despierta, que alguien haya tenido una respuesta a todo lo que está mal viene que sucediendo”.

El joven es hijo de un asesor político vinculado al partido Vida y Familia, espacio presente en la Cámara de Diputados provincial abiertamente vinculado Milei, de allí su relación con la militancia partidaria. En cambio Javier, homónimo del líder libertario, siempre estuvo interesado en la política, pero nunca se había sentido representado hasta ahora: “En Milei veo una persona con otras ideas, ideas nuevas, cosa que los gobernantes que tuvieron su paso en el gobierno, los actuales, los anteriores, los anteriores de los anteriores no tuvieron”.

El león y la novedad

Franco y Javier sonrieron al citar la frase de Lisa Simpson sobre lo equivocado que está “el sistema”, y señalaron a la corrupción política como el origen de los males que aquejan a la sociedad: “Un político no debería tener fueros, debería ser un ciudadano honrado. Milei no llegó a la política por poder o para hacerse rico . Hasta sortea su dieta de legislador. Es el único candidato que nos plantea un futuro, que es lo único que no nos hace querer irnos del país”, afirmó Volpe, y sostuvo: “A nosotros los jóvenes, lo que más nos importa es poder tener un futuro, y por eso la política es una herramienta de cambio”.

“Señalamos a Milei porque hace muchas décadas vienen los mismos en el poder, manipulando la política, y hoy se puede ver los resultados. Tenemos casi un 50% de pobreza, quiere decir que no estamos haciendo las cosas bien. Ya hace bastantes décadas que vienen los mismos. El mundo cambia, por ende hay que cambiar los políticos“, afirmó el libertario.

La novedad en Milei es su diferencial más valioso, y eso captó la mirada de los jóvenes que buscaban un espacio donde poder colocar sus voluntades: “En Santa Fe es algo totalmente nuevo. Acá siempre gobernaron los mismos, fueron variando entre socialismo, peronismo, pero este hombre es nuevo en la política”, expresó Núñez, y subrayó: “Es muy complicado de militar en Santa Fe. Es difícil inculcarlo en una sociedad en la cual ya tiene sus propios partidos políticos desde hace décadas”, afirmó.

El joven sostuvo que la gobernación de la provincia, al haber alternado siempre entre los mismos partidos, hace muy difícil instalar un espacio propio, y contó que al principio les costó mucho transitar las calles: “Las personas nos rechazaban los folletos, nos costó mucho el principio el tema de la calle. Ahora cambió un poco la mentalidad. Milei se hizo más conocido y la gente está más de su lado, cosa que nos parecía muy difícil en esta ciudad. De a poco lo fue escuchando. A la gente le gusta algo distinto de lo que viene ya hace décadas, en las que este país no progresa”.

Cuestiones de Fondo

Sobre las pocas mesas que hay en el búnker de La Libertad Avanza Rosario, llamado por sus militantes “el búnker de la libertad”, varios folletos negros y amarillos con la foto del diputado nacional rezan: “Milei es la única persona que puede sacar la Argentina adelante”, mientras que señalan que “es el único que defiende la vida, la libertad y la propiedad privada”.

“Ojalá que nunca toquemos fondo pero estamos en picada hacia ese punto”, dijeron los libertarios. Al ser consultados sobre su posición respecto del Fondo Monetario Internacional y la deuda que mantiene el Estado argentino con la entidad, califican el acuerdo como un préstamo más, mientras que el verdadero problema está en el déficit fiscal argentino: “Si no sabés usar los recursos que te dan, obviamente va a salir mal. Si los usas bien, en un momento vas a seguir creciendo, no vas a tener el déficit enorme que tiene Argentina hoy en día y vas a poder ir pagando la deuda”, advirtió Núñez, y agregó: “Argentina viene cayendo hace décadas. No es culpa del FMI, es culpa del mal manejo de Argentina”.

Desde la mirada de La Libertad Avanza, el gasto público es lo que acrecienta el déficit fiscal, que está compuesto por las empresas del Estado, las asistencias sociales y el empleo público. Ponen como ejemplo a Aerolíneas Argentinas: “Dicen que está bajando el déficit, pero sigue siendo déficit, y uno bastante grande. Es de los mayores de Argentina”, sostuvo el libertario. Si bien los aportes a la línea aérea representarán durante 2023 el 0,31% del Presupuesto del Estado, mientras que en 2019 fue del 0,48%, Núñez arriesgó que los registros oficiales no son confiables: “Los números en Argentina son manipulados, nunca vamos a saber con certeza ni un número, es la realidad. Los balances por más que sean públicos son manipulados. No tiene sentido sustentar algo que te produce tanta pérdida”.

El rol del Estado es un punto de inflexión sobre el cual la alianza La Libertad Avanza tiene divergencias: “Tiene que ser el mínimo, pero tiene que existir”. Ambos libertarios afirmaron a El Ciudadano que defienden un modelo de Estado que no intervenga en la economía, sino que debería ser una actividad librada a la total voluntad del mercado, sin meterse incluso con las exportaciones, por más que se trate de la principal fuente de recursos del país: “Yo creo que el Estado, en la mayoría de los casos, tiene que tener con respecto a la sociedad la menor intervención posible”.

Ante la contraposición de economías centrales como Estados Unidos o países de Europa del Norte, que ostentan sistemas de férreo control comercial en sus exportaciones y en el comercio interno, los libertarios aclararon: “La gente se equivoca al decir que nosotros no queremos que esté el Estado presente. Eso es falso”, sostuvieron, lapidarios, y profundizaron: “El Estado tiene que estar, pero tiene que estar presente lo menos posible. Sin Estado no va a haber organización jamás”.

Mala educación

La presencia mínima del Estado que los libertarios proponen ofrece la implementación de un sistema de vouchers que actuarían como subsidio directo a la persona que busca entrar a tal o cual colegio, en lugar de subsidiar directamente a las instituciones: “No significa que la educación pública vaya a desaparecer, sino que mucha gente piensa que como la educación es pública, es gratis y no existen las cosas gratis”. Estos vouchers actuarían como ingreso único de los colegios, lo cual sustituiría los subsidios estatales.

“La educación está bajando en la Argentina, tanto en el sistema privado como en el público. Este sistema de vouchers va a hacer que las competencias en los colegios aumenten, por ende va a subir el nivel de la educación”, explicó Núñez.

Si bien hoy en día, según el Servicio Provincial de Enseñanza Privada, el 75% de las escuelas aranceladas reciben el cien por ciento de subsidio estatal para cubrir los costos de su planta docente, el joven argumentó que los vouchers pueden solucionar eficientemente el problema de la calidad educativa y la deserción escolar, financiando de forma directa la institución elegida: “Las escuelas van a tratar de generar ese mercado, van a buscar que las personas se eduquen, justamente porque van a estar involucradas en un mercado porque, como cualquier entidad, no quiere fundirse”, explicó.

El género y la violencia

Los jóvenes seguidores de Milei son igual de adversos que su líder a las políticas de género y diversidad: son escépticos sobre la existencia de la brecha salarial entre varones y mujeres, y en el acceso al trabajo. De la misma manera, objetan el cupo laboral trans o la paridad de género, aunque no niegan que existan las violencias contra las disidencias sexuales: “Toda violencia es repudiable por donde se vea. Que tengan otro pensamiento, que sean distintos, me parece bien”, sentenció Volpe, y agregó: “Cada persona es distinta, entonces hay que respetarla. Todas las personas son personas, sin importar pensamiento, religión, género. Repudiamos cualquier acto de violencia que haya”.

Javier Núñez señaló que la policía no está capacitada para poder llevar adelante su trabajo porque no está formada ni equipada. Esto dispara la incapacidad de la fuerza para impartir el orden y combatir la delincuencia: “Cuando voy a la cancha veo que la policía no está capacitada. Te tratan como ganado, te tratan mal en la cancha, en la peatonal, en cualquier lado te tratan mal. No saben los derechos de la gente y no saben ejercer autoridad tampoco. Cuando educas a una persona, esa persona al educarse sabe lo que está mal y lo que está bien y elige hacer según eso que sabe”.

Para La Libertad Avanza, para atender las falencias en seguridad es necesario invertir en la policía, mientras que las desigualdades se solucionarían al reforzar en materia educativa: “El Estado, a la gente que tiene pocos recursos, no le da tanta importancia. Al no tener educación, no saben lo que es bueno y lo que es malo. La gente con bajos recursos, que no tiene educación, se conforma con muy poco. Que los barrios no tengan cloacas, agua, es culpa del Estado. Como dice Milei, son víctimas del Estado, porque se aprovechan de ellos”.