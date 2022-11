“Lo que se está jugando acá son cuatro años de gestión que pueden ser de crecimiento o de debacle”

Gonzalo Belloso, candidato a presidente por la agrupación Raza Canalla, movimiento que según varias encuestas lo dan como firme ganador para las elecciones del Canalla pactadas para el 18 de diciembre no dejó ningún tema por analizar sobre la actualidad y futuro de la institución de Arroyito

Belloso, sin tener cargo alguno, estuvo en el ciclo que comandó Norberto Speciale a inicios de 2010. Pero ahora decidió ser la cabeza de un grupo, luego de tener experiencia en Conmebol y Fifa. El candidato habló en Juego de Pasiones, programa radial de LT8, y no dejó ningún tema por tocar sobre la actualidad y futuro del Canalla.

La postergación de las elecciones, que estaban previstas para el 30 de octubre y pasaron al 18 de diciembre, ¿dificulta el margen de maniobra en la diagramación y el armado de lo futbolístico para quien tenga que ponerse al frente del club después de los comicios?

-La coyuntura real es que pasó algo que jamás hubiéramos querido, que las elecciones se atrasen. Pero mantengo la fuerza y el convencimiento de siempre porque entiendo que, antes que un libro de pases, lo que se está jugando acá son cuatro años de gestión que pueden ser de mucho crecimiento o de debacle como lo que está pasando hoy. Para nosotros es un desafío, pero sigo pensando que contamos con la gente idónea como para que éste presente complejo sea una anécdota dentro de los cuatro años de gestión que se vienen. Cuando decidí ser candidato a presidente de Central fue algo muy pensado. Dejé de lado cuestiones personales que venían en crecimiento en el ámbito internacional para dedicarme 4 años a darle a Central todo lo que pude aprender en este tiempo. Estoy convencido de que puedo, estoy convencido del equipo de trabajo que me acompaña, y sabemos que Central es muy fértil.

-Las puertas que abriste en tus años de trabajo en Conmebol, si sos electo en Central, ¿pueden generar herramientas de trabajo en la futura gestión?

-Me tocó resolver situaciones importantes en tiempos de crisis, como la que se generó durante la Pandemia. Con audacia, afrontamos los problemas y pudimos salvar una industria como la del fútbol sudamericano. Cuando la gente no podía salir de sus casas, nosotros conseguimos que se juegue fútbol, convenciendo además a los gobiernos de los beneficios de esta decisión. Generé muchos contactos en el mundo del fútbol que hoy están ahí, felicitándonos por la decisión que tomamos junto a Carolina Crstinziano, que me va a acompañar como vicepresidente primero en la lista de Raza Canalla para estas elecciones.

-Los comicios son el 18 de diciembre y el torneo empieza el 27 de enero. ¿Hay tiempo para reorganizar el fútbol de Central, que en este caso implica de base la contratación de técnico y de refuerzos?

-Sin lugar a dudas que sí. Estamos hablando de 7 semanas. Va a ser difícil, pero se puede armar. En estos días, Carolina (Cristinziano) habló 1 hora con el presidente de River (Jorge Brito) para saber cómo se están moviendo de cara a lo que viene. Yo hice lo mismo con (Juan Román) Riquelme y también me contacté con gente de Lanús y de Vélez. La semana pasada estuve charlando en Buenos Aires con gente de la Liga. Y estamos en contacto con nuestro técnico, que ya lo tenemos definido, y con la secretaria técnica. Hasta hablamos con posibles refuerzos. Es más, si tuviéramos hoy la lapicera del club, seguramente habríamos cerrado alguno. Pero hoy no tenemos poder de decisión en el club, y no fue culpa de Raza Canalla ni de Belloso el que se hayan postergado las elecciones. Pero nosotros estamos trabajando a full.

-Cuando lanzaste tu candidatura por Raza Canalla, te acompañaron varias figuras importantes del Mundo Central. Entre ellos estaba Miguel Ángel Russo. Central no tiene técnico y en la calle se habla sobre la posibilidad concreta de que, si Raza Canalla es gobierno, Russo sea el reemplazante de Carlos Tevez.

-Primero digo que nos pareció una pena que se haya ido Tevez, esto más allá de que creo que su trabajo en Central no fue bueno. Pero teníamos intenciones de verlo dirigir con un plantel mejor, con más herramientas. Pero ahora que Tevez dejó el cargo, pensar en Miguel (Russo) es algo automático, porque siempre está trabajando con nosotros y creemos que puede ser el técnico de Central. Pero nosotros no hacemos política con nombres. Acá se tiene que votar a una comisión directiva, que es la que va a tomar decisiones por 4 años. De otra forma, las elecciones las ganaría el que tenga el mejor técnico disponible. Nosotros tenemos técnico y ya está trabajando con nuestra secretaría técnica para que, en caso de que ganemos las elecciones, tengan soluciones para los problemas futbolísticos lo más rápido posible.

-Hay mucho enojo del hincha de Central por lo sucedido con Mateo Tanlongo, que todo indica se irá libre del club a Sporting Lisboa.

-En el caso de Tanlongo creo que el club demoró, o creyó que el jugador iba a firmar y se confió de eso; pero también creo que el jugador se equivocó. Le mandé un mensaje a su padre, aunque no lo conozco, porque creo que fue vergonzoso lo que hizo la familia Tanlongo con Central. Se trata de un chico formado y con muchos años en el club y que dijo que amaba este club. Necesitamos otro compromiso de parte de los jugadores. Y esto lo digo más allá de que siempre soy pro jugador porque sé lo que es y vengo de ahí, pero en este caso el jugador se portó mal. Me hubiera gustado que él y su familia actúen de otra manera, y como le puse en el mensaje, ojalá que no se arrepienta.

-¿Cómo tomaste el tema de la postergación de las elecciones y el rumor casi permanente de la chance de otra posible postergación?

-Fuimos muy críticos de la postergación de las elecciones. Y me preocupa la tibieza de mucha gente que participa en la política de Central que acompañó de una manera silenciosa este intento permanente de que las elecciones no se lleven a cabo. Es más, hay gente que apoya o ve con una sonrisa que se suspendan las elecciones. ¿Son hinchas de Central o de que cuadro son? Eso es lo que no me queda claro a veces.