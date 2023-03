Lo apuntaron con una pistola y le robaron el celular al concejal Miguel Tessandori: quedó el video

“Me robaron con revólver en mano. A 30 metros de mi casa se bajó alguien de una moto y me apuntó con una pistola. Yo con una tranquilidad manifiesta que hasta a mí me sorprendió, le digo «quedate tranquilo y tomá el celular». Me pidió la plata y también le di la plata. El tipo quedó ahí y luego se fue”. El relato es del concejal Miguel Ángel Tessandori, referente del espacio Mejor en el Palacio Vasallo.

A Tessandori lo asaltaron en Tucumán 4100, en el llamado barrio Jardín. Allí vive desde hace 30 años y no escapó a las generales de la ley en Rosario.

Tessandori integra la Comisión de Seguridad del Concejo, y allí había pedido que la Nacion conforme el Comité Nacional de Seguridad Interior para, incluso, convocar a las fuerzas armadas para enfrentar la crisis de violencia en Rosario.

“Lo que venimos pidiendo es apelar a la Ley de Seguridad Interior y que, si fuera necesario, se de participación a las Fuerzas Armadas porque la situación en la ciudad se agrava día a día y hasta ahora no hay respuestas acordes y efectivas a una violencia criminal que no cesa”, dijo en noviembre pasado el edil que preside el bloque de dos miembros Volver a Rosario.

“Lo que me pasó a mí le pasa a cualquiera. Soy uno más de la ciudad. En este momento en representación de los rosarinos a través del voto. ¿Quién soy yo para tener mayor seguridad que otro vecino? Todos tenemos que tener seguridad. El político no debe ser una élite en el país. Debemos ser responsables del mandato que nos dio la gente gracias a su voto”, señaló el también periodista deportivo tras el robo de su teléfono móvil.