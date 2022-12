Lionel Messi se prendió a un streaming con Sergio Agüero y explotó Twitch

“Tiraron que venían Dybala, Scaloni. ¿Todo bien, pa? ¿Terminaron de comer?”, le preguntó el Kun a Messi, quien no tardó en responder: “Y sí, boludo, quién iba a decir que venía yo. ¿Yo para esto? Vos me hacés hacer cada cosa”. El jugador surgido en las divisiones inferiores de Independiente le leyó a Messi los mensajes que recibía en su red social y replicó los mismos con las expresiones de afecto de la gente, que elogiaron no sólo las condiciones del crack rosarino, sino también su nuevo “look”, por el corte de cabello y la barba prolija.

Ya avanzada la charla se sumaron Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes también se burlaron del nuevo corte de cabello del Papu y contaron que venían de jugar al truco. Sobre el final de la conversación, que se realizó desde la habitación de Messi, fue muy distendida y en la que en ningún momento se habló de fútbol ni del partido del viernes ante Países Bajos, Leo se despidió porque tenía que ir a jugar al truco, en trío, junto con De Paul y Paredes.