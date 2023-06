Lifschitz sobre el Concejo: “Gastaron 900 millones de pesos de más en el año 2022”

En plena campaña electoral el precandidato a concejal, Federico Lifschitz, volvió a criticar respecto al actual funcionamiento del Concejo Municipal actual y quiere “terminar con la fiesta de gastos en asesores y subsidios de los últimos años”. “Los concejales están incumpliendo con el presupuesto que prevé la ley 12.065 y gastaron 900 millones de pesos de más en el año 2022” afirmó el precandidato.

El hijo del ex gobernador, Miguel Lifschitz, ya había sido contundente con su eslogan de campaña pidiéndoles a los ediles “que se ocupen de los problemas reales de la gente” y lo plasmó en la frase de campaña “basta de boludeces”. Ahora dice: “Basta de joda, no podemos permitir que el dinero de todos los rosarinos no se use para resolver sus problemas”.

Cuando se le consultó en detalle, Lifschitz indicó “la ley 12.065 prevé que el 2% del presupuesto municipal sea para el Concejo, pero en 2022 se gastó un 50% más de lo establecido, es decir alrededor de 900 millones de pesos” y agregó “gran parte de esa plata fue a sueldos de asesores y a subsidios discrecionales que llaman la atención en un año electoral”.

Lifschitz graficó “con esos 900 millones de pesos se podrían pavimentar 35 cuadras, o adquirir 25 colectivos, o incorporar 150 móviles de control, o comprar 300 motos que mejorarían notoriamente la seguridad de los vecinos”.

El joven socialista remarcó que “el problema no es sólo que el Concejo gaste de más, sino que lo gaste mal y sin rendir cuentas.” Y en este contexto detalló “del año 2019 a 2022, es decir la actual gestión del Concejo, aumentó un 84% los gastos en contrataciones, y un 74% en subsidios”.

El precandidato sostuvo: “Estos sobregastos se vienen repitiendo en los últimos años y mi compromiso es terminar con quienes quieren vivir del Concejo a costa del esfuerzo de los rosarinos”. Lifschitz se define como “una persona de acción” y esa impronta es la que quiere llevar al Palacio Vasallo “el concejal tiene que estar cerca de lo que realmente la gente necesita y tiene que tener gestos ejemplares para que el ciudadano vuelva a creer en la política”.