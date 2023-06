Las pibas del U16 metieron su segundo triunfo consecutivo y van por el 1 del grupo

El seleccionado argentino femenino U16 derrotó por 70 a 59 a Brasil y sumó su segundo triunfo en el Fiba Américas de Mérida, México. Este jueves definirá frente a Canadá el primer lugar de la zona.

La rosarina Catalina Creolani hizo 1 punto con 5 rebotes y 1 tapa en el elenco que conduce Paula Budini, en tanto que la tostadense Milagros Morell anotó 20 con 10 rebotes.

En el otro duelo de la segunda jornada del grupo B, Canadá obtuvo su segundo triunfo consecutivo al derrotar por 90 a 40 a República Dominicana. Este jueves a las 15.30 argentinas y canadienses dirimirán el primer puesto de la zona y allí se empezarán a construir los cruces para los cuartos de final y la pelea por los pasajes al Mundial.

Este jueves desde las 18 Brasil enfrentará a Dominicana, mientras que a las 20.30 chocarán por la zona A Puerto Rico con Colombia y a las 23 lo harán Estados Unidos ante México.

En cuartos de final jugarán cruzados (1 A vs. 4 B, 2 A vs. 3B, 1B vs. 4A y 2 B vs. 3 A). Esos choques definirán los pasajes mundialistas.

Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales y el resto jugará por las posiciones 5-8. En las semifinales, los equipos vencedores jugarán por la medalla de oro y los perdedores por la de bronce.

Los cuatro mejores equipos de la competencia clasifican a la Copa del Mundo FIBA Sub-17 Femenina que se llevará a cabo en julio de 2024 en México.