Lalo Pérez en su regreso: “Debemos estar todos juntos para llevar a Central Córdoba a lo más alto”

Llegó al club en 2015 de la mano de Ariel Cuffaro Russo con la intención de sumar minutos y se fue en 2019 como capitán y referente del equipo. Gerardo Pérez, para todos Lalo, volvió esta temporada a Central Córdoba con toda la experiencia de un jugador que se mantuvo en la categoría y cómo hay que afrontar esta clase de desafíos.

Tras los primeros momentos en este regreso a barrio Tablada, el lateral formado en las inferiores de Central y que también pasara por Tiro Federal charló de todo con El Hincha: el nuevo de ciclo en el Matador, lo que espera del equipo, lo competitiva que se ha vuelto la Primera C, la idea de juego del entrenador y el gran objetivo que buscarán alcanzar.

—Sensaciones tras la esperada vuelta al Charrúa.

—La verdad que muy contento. Ya antes de arrancar cuando mantuve algunas charlas con los dirigentes y con el Chino (Vizcarra) sobre todo, que estamos conversando desde el año pasado, me dio su sensación de que quería contar conmigo. Desde ese momento siempre estuvo la idea de volver, estoy con muchas ganas.

—Uno te conoce hace tiempo y en su momento no tenías ganas de irte.

—En realidad me hubiera gustado irme de otra manera, pero se dieron así las circunstancias. Lo acepté con mucho dolor. Ya está, quiero mucho al club y por eso es que vuelvo, me encuentro bien. Quería volver entero y ahora espero que todo salga bien.

—La Primera C es una categoría que ya conoces de memoria, que cada año crece en dificultad y nivel de juego.

—Sí, sin lugar a dudas. Hace varios años que la juego y con el correr del tiempo se ha hecho cada vez más profesional. Los equipos, los cuerpos técnicos sumaron muchísimo al igual que la calidad de futbolistas que vienen a jugar la categoría.

—Cuando llegaste hablábamos de un Central Córdoba protagonista, Laferrere, Italiano, entre otros. Sin embargo, el torneo pasado lo pelearon Claypole y Atlas, eso marca lo que decíamos antes de la paridad.

—Seguro, más allá de que la categoría es competitiva, la realidad es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Los clubes, creo, después de la pandemia se los encuentra muy bien. He hablado con muchos compañeros de otros clubes y todos están económicamente bien, algo que significa que las instituciones están acomodadas, han crecido. Se ha jerarquizado mucho la C.

—En lo netamente futbolístico, ¿con qué Central Córdoba te encontraste? ¿Un plantel más experimentado que aquel último?

—Sí, es otro grupo. Hay más jugadores de jerarquía, que ya conocen el club, que hace un tiempo que están acá. Cuando me fui, había muchos chicos de las divisiones inferiores y la verdad que la categoría requiere esta clase de futbolistas de calidad, donde tenés que imponer muchas cosas, especialmente de visitante. Obviamente que los chicos están para acompañar y sumar, pero a la hora de tomar responsabilidades siempre va a caer sobre los jugadores de más jerarquía. Debemos estar todos juntos para llevar a Central Córdoba a lo más alto.

—Enfrentaste a este cuerpo técnico y lo has visto, ¿qué has hablado con el Chino respecto a la idea de juego?

—Tiene varios sistemas para utilizar, la verdad que me siento cómodo en cualquiera que utilice, pero eso ya lo vamos a trabajar, en estos primeros días por ahí estamos más enfocados en la parte física. Lo que hemos hablado es la chance de utilizar una línea de cuatro defensores o por ahí una de tres, me consultó dónde me sentía mejor y le dije que dónde él me ubique. Son todas posiciones en las que ya he jugado, las conozco así que no tengo problema en adaptarme a lo que me pida y el equipo necesite.