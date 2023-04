La viuda del colectivero contó que no la dejan entrar al velorio: “Sólo pido un minuto para despedirme”

Andrea denunció que la hija y la mamá de Daniel Barrientos le impiden el ingreso al velatorio. "No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie", reclamó

Los restos de Daniel Barrientos, el colectivero que fue asesinado mientras trabajaba en la localidad bonaerense de Virrey del Pino, fueron velados este lunes por la noche en una cochería ubicada en el partido de La Matanza.

“No puedo entrar, no me deja su hija y su mamá. Yo convivía con él, fui la última persona que estuvo con él. ¿Por qué no me dejan estar con él? Un minuto pido para poder despedirlo”, pidió entre lágrimas Andrea, la viuda de Barrientos.

En declaraciones radiales, la mujer insistió: “Sólo eso pido, poder entrar y poder verlo un minuto aunque sea, de todo lo demás ya hablé y no quiero hablar más. No entiendo qué pasa. Solamente salí a pedir justicia por su vida y no hablé de nadie”.

“Sé lo que era como marido y como pareja. Él hubiese querido que yo estuviese ahí en este momento”, agregó Andrea en medio del llanto.

El velatorio comenzó después de las 20 y la sala funeraria Nuestra Señora del Valle de Gregorio de Laferrere empezó a llenarse con sus seres queridos.

Uno de los presentes fue Jorge, un compañero de la víctima que contó que estuvo con Barrientos antes que arrancara con su recorrido habitual. “Estuvimos juntos, yo tomando mate, él un cafecito. Siempre con buena onda”, señaló.

“Cuando me enteré de la noticia no podía salir a trabajar“, aseguró el colectivero. Otro de los colegas que fue a la cochería dijo que “los choferes estamos muy expuestos en la calle“, en una clara muestra de disconformidad con los hechos de inseguridad a los que se enfrentan.