La UNR relanzó el programa de Becas 2023 con novedades y ampliación del presupuesto

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzó su Programa de Becas 2023 con la novedad de que las cuotas anuales pasarán de ocho a diez, es decir que el apoyo económico será de marzo a diciembre. La inscripción es online en becas.unr.edu.ar desde el jueves 23 de febrero al 23 de marzo.

Para poder afrontar el incremento del 100 por ciento en los montos de las becas pautado para este ciclo, subió a 170 millones de pesos la inversión aprobada en el Presupuesto 2023 para Becas. En 2022, se destinaron 76 millones de pesos.

El Programa de Becas busca garantizar no solo el acceso de los estudiantes a la educación superior, sino sobre todo la permanencia y egreso de los alumnos que por su situación social y económica requieren de un acompañamiento y asistencia específica.

Además de duplicar montos y sumar cuotas, se destaca la ampliación de los beneficios en las Becas de Estímulo a los estudiantes de Trabajo Social y Enfermería, una ayuda que se incorporó en 2021 por ser consideradas áreas estratégicas.

En un acto de lanzamiento realizado este jueves en el Espacio Cultural Universitario (ECU), el rector Franco Bartolacci ponderó el Programa de Bienestar Universitario de la UNR y afirmó que “es el más robusto de todo el sistema público universitario nacional” con una inversión total de 560 millones de pesos destinadas a políticas de bienestar.

Del encuentro participaron los beneficiarios del programa, presidentes y presidentas de centros de estudiantes de la UNR, la presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, Victoria Genesini y autoridades de las facultades y escuelas universitarias.

“Mantenemos y profundizamos todas las becas. La UNR tiene un tipo de beca para atender cada situación problemática. Del 2019 al 2023 incrementamos un 650 por ciento el presupuesto de becas, somos conscientes del impacto que la situación económica tiene sobre nuestra comunidad, y extremamos siempre nuestro esfuerzo para seguir acompañando a cada miembro de la UNR que lo necesite”, describió.

El rector remarcó que “este año hay incrementos del 100 por ciento en las becas de asistencia integral y de material de estudio, que no es solo el acceso a los libros y fotocopias sino también a materiales y elementos muy importantes en muchas disciplinas para continuar con la carrera universitaria”.

“Seguimos sumando meses a las becas porque somos conscientes de las dificultades que hay hoy, del impacto del proceso inflacionario, hasta hace unos años los montos se otorgaban de mayo a diciembre, el año pasado sumamos abril, y este año de marzo a diciembre, la prioridad siempre está en cuidar, en estar presentes con quienes más lo necesitan”, agregó.

“El programa integral de beneficios incluye las becas específicas de UNR, las becas Progresar y becas Belgrano, en el 2023 va a haber alrededor de 18 mil alumnos que estarán acompañados por alguno de estos dispositivos, es un esfuerzo muy grande y muy necesario“, concluyó.

Qué dicen los becarios

Los testimonios de los beneficiarios transforman los números en cálidas experiencias que potencian el esfuerzo por fortalecer el programa de becas. Luciana Scalia es una de las estudiantes de Trabajo Social que el año pasado recibió apoyo para cursar la carrera en la Facultad de Ciencia Política y RRII.

”Estudiar en la UNR es una muy linda experiencia. Pude estudiar tranquila sabiendo que había una beca ayudándome económicamente y muy buena atención”, contó. Mientras que Isabella Milagros López, estudiante de Enfermería en la Facultad de Ciencias Médicas agregó: “La beca fue muy importante para seguir estudiando, ya que no contaba con nadie que me ayude económicamente y no podía trabajar por los tiempos de estudio. Con la beca compré libros, fotocopias y materiales de estudio”.

Oriana Joana Muñóz, estudia Arquitectura y cuenta con la beca de Acceso a la Universidad desde que terminó la secundaria. “Eso me permitió comprar los materiales necesarios para el primer año de la facultad y ayudar a mis padres con los gastos de la carrera. El beneficio de los comedores de la UNR lo uso diariamente porque curso casi todo el día y aprovecho para pedirme la comida directamente ahí. Además de todo eso, tener un apoyo de parte de la gente de bienestar estudiantil fue clave, siempre me ayudaron a resolver las dudas que tenía”.

Tamara Mía Gutiérrez, estudiante de Psicología, expresó que “la beca fue una ayuda muy importante y una motivación para seguir estudiando, ya que, aunque la universidad es pública, requiere ciertos gastos. Una beca realmente es una oportunidad, y un empuje que te ayuda a sobrellevar la carrera. Además tuve un muy buen acompañamiento del equipo que se encarga del programa de becas”.

Jorge Gustavo López Mamani, estudiante de Guitarra en la Facultad de Humanidades y Artes también destaca el acompañamiento académico y social además de económico. “Haber implementado tutores dentro de las becas fue uno de los mayores logros para el sostén, progreso y permanencia de estudiantes en la universidad. Eso me llevó a cerrar mi etapa universitaria. No es solo una ayuda económica, sino algo más integral y comunitario. Es importante aprovechar los espacios y tutores que brindan, ya que te ayudan a integrarte en la vida universitaria”, destacó.

Tipos de becas

La convocatoria 2023 contempla cinco grandes tipos de becas: Preuniversitarias, de Acceso, de Permanencia, de Egreso, y de Formación y excelencia académica.

Las Becas Preuniversitarias están destinadas a estudiantes de las escuelas Politécnico Superior, Agrotécnica de Casilda y Superior de Comercio, este año también se incorpora la nueva escuela media de Ciencias Sociales y los polos educativos. Consiste en un apoyo mensual destinado a contribuir con la compra del material de estudio, o el traslado desde y hacia la escuela, o el acceso sin costo a los comedores universitarios.

Las Becas de Acceso buscan contribuir con el ingreso y la permanencia en los estudios universitarios, una beca integral de Acceso a la Universidad destinada a fortalecer el acceso a la universidad de estudiantes en situación de vulnerabilidad que sean primera generación de estudiantes universitarios en su familia. La Beca Estímulo para estudiantes de Enfermería y Trabajo Social tiene como objetivo promover, optimizar y formar futuros profesionales que cooperen en la transformación de los servicios de salud y sociales.

Las Becas de Permanencia son: de Asistencia Integral, de Movilidad Urbana, de Material de Estudio, de Alimentos, para Madres y Padres Estudiantes, de Residencias.

Las Becas de Egreso son para estudiantes que se encuentran en el último tramo de su carrera y requieren un apoyo económico para poder finalizar sus estudios.

Las Becas de Formación y Excelencia Académica están orientadas a incentivar la incorporación temprana de estudiantes en equipos de investigación acreditados en la UNR. Y la Beca de Ayudante Alumno está destinada a los estudiantes que se desempeñen como Ayudantes de 2º y/o Ayudantes alumnos ad-honorem concursados.

Cómo inscribirse

La inscripción puede realizarse a partir del jueves 23 de febrero y la gestión del trámite es digital a través del sitio de becas de la UNR, becas.unr.edu.ar.

Las y los postulantes deberán cargar sus datos en los formularios y adjuntar toda la documentación solicitada en formato digital.