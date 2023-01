La Niña y el hombre secaron la laguna El Cristal, la reserva natural protegida en Calchaquí

La Reserva Balneario “El Cristal” es un área protegida dentro del Municipio de Calchaquí, en el departamento santafesino de Vera. Y, además, un centro turístico. Pero ahora no, porque el espejo de agua está seco. No fue de golpe, es producto del inusualmente extenso fenómeno climático La Niña, que desde 2020 se traduce en un menor nivel de lluvias. No es lo único: las canalizaciones en la región, para cuando proteger campos productivos cuando hay excesos hídricos, ahora juegan en contra. El naturalista César Massi expuso en redes sociales el estado de la laguna, y su comparación con años en los que aún se podía disfrutar de un paisaje abundante en biodiversidad que fue declarado Reserva de Vida Silvestre en 1992 y abarca una superficie de 15 hectáreas.

“Los últimos 4 eneros (2020, 2021, 2022, 2023) y como se fue consumiendo el agua y el verde, en el medio la laguna El Cristal y más abajo, El Plata. El único verde que se observa ahora es bosque y cañadas”, señaló Massi, autodefinido “cultivador serial de árboles” y al frente de un vivero en Bigand. Lo hizo en un hilo de Twitter que rápidamente fue replicado.

Naciones Unidas ya alertó que el fenómeno de La Niña es “inusualmente persistente” y podría extenderse hasta febrero o marzo próximos. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) estimó que “hay un 75% de probabilidades de que La Niña persista durante el periodo diciembre-febrero 2022/2023 y un 60% de probabilidades para el periodo enero-marzo”.

Rubén Cuello, intendente de Calchaquí, reflejó el dramático cuadro: “La parte que está seca es toda una arena blanca, tenemos una situación incómoda porque no está el agua y el río Calchaquí, que después se transforma en el Salado, también está cortado”

Allí, donde ahora hay sólo arena blanca, está el Balneario El Cristal, dentro del área protegida junto con las vecinas reservas provinciales La Norma, El Estero, Don Guillermo y Loma del Cristal.​

Se trata de un espacio recreativo y turístico, ideal para actividades educativas, de observación de flora y fauna.​ Pero todo eso peligra, como las más de 100 especies animales relevadas.

En los alrededores de la laguna conviven numerosas especies vegetales propias del bosque chaqueño. Además, se encontraron piezas cerámicas y otras evidencias arqueológicas que sugieren la presencia estable de comunidades prehispánicas en la zona, posiblemente de las culturas chaná y timbúes.

La zona es ideal para disfrutar la naturaleza, pero eso corre riesgo. “Estamos haciendo obras para la llegada al lugar pero no tenemos la laguna” explicó el intendente Cuello luego de que se difundieran las imágenes publicadas por Massi. “Estamos cuidando el agua, porque las napas se están yendo. Para el consumo tenemos, pero disminuimos el riego”, agregó el funcionario.

“Qué tristeza. Me dice el amigo @marcosmian1 que la laguna El Cristal, uno de los lugares más lindos de Santa Fe, finalmente se secó”, había publicado Massi.

En su hilo de tuits, Massi agrega los factores humanos que se acoplan a los naturales para profundizar las consecuencias de la sequía, que particularmente afecta al centro-norte de la provincia de Santa Fe. “Ya no hay lagunas con agua, pastizales casi secos, verde solo en el bosque, enorme mortandad de animales. Los bajos necesitan agua, no canales”, escribe. Y sigue, en respuesta a uno de los comentarios: “Hay que pensar mucho hacia adelante, revertir y restaurar malos usos del suelo, proteger cuencas, dejar de gestionar el agua sacándosela de encima, revertir el despoblamiento del campo para poder pensar en otros sistemas”.

Hacia el oeste, cuña boscosa y bajos submeridionales.

