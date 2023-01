Denuncian que médicos se resisten a recetar aceite de cannabis para pacientes con epilepsia

Desde la asociación civil Macame también reclamaron que se agilice la conformación del consejo asesor de la Ley, con capacitaciones para la comunidad médica. "La salud de nuestros hijos no tienen banderías políticas. No podemos esperar que sea una actividad de campaña electoral", cuestionaron.

Desde la asociación civil Madres Cannabis Medicinal (Macame) denunciaron que todavía hay médicos en el sector público de salud que se resisten a prescribir aceite de cannabis para pacientes pediátricos que padecen epilepsia. En ese sentido reclamaron que se agilice la conformación del consejo asesor de la Ley, con capacitaciones para la comunidad médica.

“Hoy ya no hay discusión sobre el abanico de patologías que pueden abordarse a través del cannabis medicinal. Cuando aparece un caso de epilepsia, los médicos mandan a hacer nuevos estudios. Si se trata de una epilepsia refractaria, sabemos que no tiene cura. Y si el paciente tiene epilepsia común, también debe tener acceso al cannabis”, enfatizó Laura Acosta, presidenta y fundadora de Macame, en diálogo con El Ciudadano.

Recordó que “este abanico de patologías ya no están bajo discusión. La ley nacional y el proyecto provincial sobre producción, cosecha y cultivo de cannabis, hablan justamente de estas patologías. Pero mientras tanto reclamamos que en el transcurso, habiendo un cannabis de acceso gratuito, aún hay gente que no puede tenerlo”, lamentó Acosta.

Tal como lo expuso en su cuenta de red social Twitter, la presidenta de Macame aseguró que “desde el año pasado venimos recibiendo muchas consultas y hemos articulado con el Ministerio de Salud y la con dirección del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), para que algunos pacientes tengan acceso inmediato”.

Laura Acosta expresó que “hay un montón de evidencia empírica. Y lo que debe hacer la provincia es capacitar a los médicos, aunque ese lineamiento lo debe bajar el gobierno. Somos una asociación civil que empuja hacia ese sentido. Hay médicos del sector público que no quieren prescribir una receta con cannabis medicinal y se resisten a hacerlo”, reiteró.

Desde Macame también insisten en la conformación del consejo asesor de la Ley de Cannabis. “Ojalá que sea este año, de una vez por todas. Pedimos que se nos incluya por haber sido las impulsoras de la ley y las batalladoras de este camino. Lo que hizo el gobierno fue un llamado público para la creación del consejo asesor. Y la realidad es que las asociaciones civiles de la provincia de Santa Fe vinculadas a la problemática no son muchas”, advirtió.

Acosta esgrimió un enérgico pedido al actual gobierno provincial. “El gobernador (Omar) Perotti había anunciado que el Laboratorio Industrial Farmacéutico iba a producir el aceite de cannabis en base a una molécula. Lo que venimos militando fuertemente es por la conformación del consejo asesor de la ley. Ya pasaron cuatro años y la salud de nuestros hijos no tienen banderías políticas. No podemos esperar que sea una actividad de campaña electoral”.

“Esto no se puede discutir a través de un debate público, sobre quiénes van a conformar el consejo asesor”, planteó Acosta. “Porque en el mientras tanto la gente nos sigue reclamando. No tenemos más herramientas que enseñarles a cultivar porque no hay otra alternativa”, sostuvo. “Tenemos que seguir avanzando. La realidad es que hay gente que necesita del cannabis del LIF. Y ya no podemos más discutir que está disponible para aquellos que sufren epilepsia refractaria”, abundó.

Según la fundadora de Macame, el aceite de cannabis “es un medicamento más, al que podemos encontrar como un paracetamol en cualquier efector público. Es indiscutible y no podemos seguir publicando si estamos cosechando o no. Hay que seguir avanzando en políticas públicas relacionadas al cannabis. Acercarse a la realidad, hablar con la gente y ponerlo en agenda”, aseveró.

En la asociación civil Macame reciben consultas de casos de “chicos con epilepsia refractaria, acarreadas por problemas neurológicos. Algunos que también padecen autismo y retraso madurativo. Otros con síndromes de Dravet y West. También recibimos consultas de pacientes oncológicos. No se les puede cerrar las puertas a las madres que deciden darle cannabis medicinal a sus hijos con cáncer”, concluyó Acosta.