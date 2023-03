La muestra más grande y representativa de Marcos López se podrá disfrutar en Rosario

“La gente necesita una expresión poética para sobrellevar lo duro del cotidiano”, dice Marco López que este miércoles inaugurará en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC) la muestra Mundo López. Retrospectiva Marcos López 1978-2023, una exposición que incluye obras desde los comienzos de su carrera hasta la actualidad. El acto inaugural comenzará a las 19.30 y contará con la presencia de la banda local Mundialmente Famosas que realizará un concierto especial para la ocasión.

“Esta exposición se podría llamar El pasado, y el título funcionaría perfecto. Toda fotografía tiene que ver con el pasado. Hasta las selfis hechas con los teléfonos. Atrapar el recuerdo. Si me pongo a pensar por qué desde hace tres o cuatro años me puse obsesivamente a revisar cajas de fotos viejas en los anticuarios de San Telmo, me parece que tiene que ver con que desde hace un tiempo -yo diría desde que cumplí sesenta- siento que ya todo lo que tenía que fotografiar, lo fotografié”, dijo el artista nacido en la ciudad de Santa Fe en 1958 que en 1982 se trasladó a Buenos Aires tras obtener una beca del Fondo Nacional de las Artes.

“Los temas, las luces, las situaciones que tienen que ver con una reflexión visual sobre la Identidad Cultural (con mayúsculas), ya las hice. Además, siempre me gustó pintar. Y con la pandemia, la ecuación de pintar fotos antiguas y de quedarme dentro de mi casa fue una excusa perfecta para terminar una serie de más de cien fotos pintadas a mano (tengo cajas llenas)”, puntualizó. Y explicó: “Todo este último tiempo fue un trabajo de laborterapia ocupacional. Los temas se repiten y son todos temas centrales a mi estructura emocional, cultural, de identidad, de formación y de traumas irresueltos: comuniones católicas y casamientos para toda la vida. La fotografía analógica y sus copias en plata gelatina tienen una fuerza energética, un aura y un misterio muy potente. Tienen un autor y aparece gente de verdad. Me gusta el hecho de pintar encima de una novia un fuego o un cocodrilo o un lobo que amenaza con comerse a una niña cuyo vestido de comunión yo lo transformé en caperucita roja”.

“Me da un placer enorme soltarme en un trazo infantil sin bocetos, directo al original, y también al mismo tiempo me da culpa. Siempre traté de ser «transgresor» con mi obra, y siempre lo viví con miedo y culpa. Esos sentimientos están en esta muestra. Hay también una especie de surrealismo precario”, adelantó quien en 2013 dio a conocer Ramón Ayala su ópera prima en el campo cinematográfico.

Entre las cosas que le resultan interesantes a López de su propia muestra, está el hecho de que “todas las obras son originales, son objetos. Tienen olor a químico. Son pinturas pero al mismo tiempo son estructuralmente fotografías”, apuntó.

“La mirada de ilusión de una novia en un retrato de estudio, por más cielos rosados fluo, muebles con tapizados de leopardo y maridos con cuernos de diablo que yo le pinto, en el fondo sigue teniendo la magia original de la fotografía. El «hallazgo» característico de la fotografía (Benjamin o Cartier-Bresson o no me acuerdo quién la definió como «la estética del hallazgo») en este caso se da en el hallazgo de la foto en el cajón de fotos viejas de los anticuarios de mi barrio: San Telmo”, agregó el artista.

La muestra más importante

Mundo López “es de las muestras más importantes del año, por las características del artista, por su estética a nivel obra de arte, pero también por lo popular”, señaló Dante Taparelli, secretario de Cultura y Educación. Y agregó: “Años atrás la obra de Marcos estuvo en Colectividades y fue una experiencia masiva. La obra de Marcos, que es una obra de museos y de gente que consume arte, se popularizó de una manera viral en la ciudad. Estamos orgullosos de esta muestra, será una experiencia inédita en la ciudad”.

El armado en el CEC consta de una retrospectiva de toda su obra, desde las primeras fotos, cuando tenía 18 años, hasta algunas obras recientes, muy actuales, principalmente pinturas y dibujos. Además se podrá ver un rescate de fotos de distintas épocas en blanco y negro, clásicas, toda la serie Pop Latino, instalaciones y dibujos.

“El eje central va a ser una canoa que está inspirada en el cuento de Horacio Quiroga, que se llama A la deriva, que es un trabajador rural al que lo pica una yarará y el tipo entra en un delirio hasta morir, y sobre la canoa el río está representado por colchones con mapas del río Paraná que también está inspirado en la obra de Guillermo Kuitca. Arriba van a ir muchos colchones con los próceres argentinos, de alguna manera la canoa puede representar a la Argentina, aunque todavía hasta que lo termine, no puedo explicar del todo la obra porque es la primera vez que la intervengo”, detalló López.

“Además, la canoa va a estar acompañada de una colección de Revista Gente, desde hace 30 años, que va a contar la historia argentina a través de las tapas”, agregó.

Una de las obras centrales de la muestra, es un mural que se llama Suite Bolivariano y está inspirado en el muralismo de Diego Rivera. “Es una obra maniquea del bien y del mal y que está realizada en la terraza de mi casa. Era un momento de mi vida en el que trataba de hacer un arte político y de simbolizar el conflicto político de América Latina, entre el norte y el sur”, contó López, cuyas fotografías forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Arte Reina Sofía de España, de la Daros Latinamerica Collection de Suiza, y la Tate Modern Gallery de Lóndres.

Actualmente, el artista dice que está experimentando con la pintura: “No tengo un tema, hay días en el que pinto más abstracto, otros en los que hago dibujos pequeños en acuarela, otro día hago cosas un poco trágicas, me genera mucho desafío. Porque siento que sé fotografiar, pero la pintura me cuesta mucho y lo importante de esta muestra es que estoy haciendo convivir todas las épocas y todas las técnicas”.

126 obras

Durante el armado de la exposición la coordinadora General de Artes Visuales del municipio, Florencia Lucchesi, destacó la participación, junto al equipo técnico de montaje y de técnica del espacio, de diez alumnos de la Escuela de Bellas Artes, “que están trabajando con Marcos en la intervención de unas obras. Esta muestra nos entusiasma mucho”, dijo.

“Es una muestra muy grande, llegaron más de 126 obras y una instalación que Marcos va a presentar por primera vez y es la muestra más grande que hizo en toda su carrera. Para nosotros es un orgullo, porque tenemos un gran recorrido con Marcos en la ciudad, es un artista que ha presentado mucho de sus obras en nuestros museos municipales, tanto en el Castagnino como en el Macro, y también acá en el CEC, y participó de un stand argentino en las Colectividades, que seguramente todos recuerden porque fue una experiencia muy satisfactoria. Creemos que va a quedar un espacio espectacular para ver el recorrido de Marcos como artista, no solo como fotógrafo, sino también en su nueva experiencia con la pintura. Hay una serie de obras nuevas, que hizo en la pandemia, y es un trabajo muy interesante que no se vio todavía en Rosario. Creo que es una buena oportunidad para ver el trabajo de Marcos desde 1978 hasta la actualidad”, finalizó.

Para agendar

La muestra estará abierta al público de martes a sábados, de 16 a 20, en el CEC (Paseo de las Artes y el río), con entrada libre y gratuita, hasta el 13 de mayo inclusive. La apertura será este miércoles, a las 19.30, con un recital de la banda Mundialmente Famosas.