La Policía halló a Brian Fernández en la casa de un familiar

El futbolista Brian Fernández, de quien se desconocía su paradero, fue hallado por la Policía en el domicilio de un familiar, según confirmó en las últimas horas la Agencia de Investigación Criminal (AIC) del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe.

Durante la jornada del lunes, el paradero del jugador de Colón había generado preocupación ya que su vehículo apareció abandonado y destrozado, con los vidrios rotos y sin un neumático, en un barrio del norte de la ciudad de Santa Fe.

“El jugador está acompañado por un equipo de profesionales”, señalaron desde la AIC en un comunicado.

“El Departamento Complejas I de Inteligencia Criminal Estratégica de la Agencia de Investigación Criminal, a raíz del hallazgo del vehículo marca BMW en avenida Peñaloza y calle Doldán, investigó el paradero Brian Fernández jugador del Club Atlético Colón”, indicaron.

“Los efectivos de AIC establecieron que el mismo se encontraba en el domicilio de un familiar, donde se dirigieron junto al fiscal de la Oficina de Paraderos Dr. Fontana, quienes lograron constatar la presencia del mismo, su identidad y estado de salud”, agregaron.

Fernández, desde hace años afronta una lucha contra las adicciones, había regresado a Colón con la intención de defender la camiseta de sus amores, al igual que lo hizo durante un breve paso entre 2019 y 2020, aunque en los últimos días el entrenador Néstor “Pipo” Gorosito decidió separarlo del plantel profesional y bajarlo a reserva.

En tanto, su pareja Araceli Fessia, dialogó con D-Sports Radio sobre la situación actual del delantero y pidió que la gente no atente contra el futbolista: “Le pido a la gente que no lo agreda, porque no lo ayuda y nos juega en contra a nosotros”, y agregó: “Está contenido, contamos con un grupo de profesionales”.

Además, reveló que desde el entorno del atacante no querían que vuelva a militar en el fútbol local: “Cuando vino a Colón no queríamos que firme. Tenía otra oferta, lejos de Argentina, no queríamos que se quede acá”.

“Con Brian estamos hace ocho años y venimos luchandola fuerte con esta enfermedad hace tres años”, sentenció la pareja de Fernández.