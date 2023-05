La hora señalada: Sportsmen se juega todo por el cuarto lugar

La semana de partidos clave en la Liga Federal ofrece una parada este miércoles en el estadio Alfredo Figna, parte importante de la mística tradición basquetbolera de la República de la Sexta, lugar en el que desde las 21 se enfrentarán Sportsmen Unidos y Sionista de Paraná en un duelo que comenzará a definir el cuarto puesto de la zona 1 del Litoral, escalón que permitirá a su ocupante esquivar la primera etapa del play in.

Sportsmen viene avivando desde hace varias semanas el fuego de la ilusión, con triunfos tan agónicos como relevantes que le permitieron volver a la carrera por un lugar que parecía imposible poder ocupar. Tras bajar al 1 y al 2 del grupo, festejó en Paraná con el regreso de Jeremías Cardona y ahora le resta un último paso para cumplir con su parte: derrotar a Sionista en casa para terminar con récord equilibrado de 8-8 para superar a El Tala y al mismo Sionista. Después restará una manito de Provincial ante Almagro para concretar la hazaña, pero al menos el Verde habrá hecho todo lo necesario.

Los de Le Bihan se reencontraron en los últimos partidos con su identidad, volvieron a sacar rédito de su presión, se amigaron con el gol exterior y se apoyaron en la cuota de desfachatez que les brinda la juventud.

Sionista no se quedó atrás, con el debut del Cabrito Hure superó a Caova y se mantuvo en la lucha, por lo que llega al mano a mano con intenciones similares a las del Verde. Perder los haría depender de los desempates para conocer su puesto final y el cruce de play in.

La semana final de la fase regular ofrecerá el jueves a Caova ante Olimpia de Paraná y el viernes Almagro de Esperanza frente a Provincial.

LA TABLA

Provincial 13-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

El Tala 7-9

Olimpia 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.