Crónica de un primer puesto anunciado: Provincial lo rescató con el corazón

Por decantación, por peso específico, por exuberancia de talento, por esfuerzo y sacrificio, por su rotación, por su capacidad de resetearse, por su camaleónica adaptación a lo que pide cada partido, por su coraje. Por todas estas cosas y seguramente varias más, Provincial se aseguró en la noche del martes el primer lugar de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal, y lo hizo en un partido adverso, en el que fue inferior a su rival durante largo rato, pero que supo ganar en un cierre a puro empuje.

Los +34 de la ida más el partido extra (el viernes ante Almagro) le daban al Rojo un enorme plafón en el mano a mano por el uno ante Santa Paula, pero la visita encaró el partido con una idea mucho más sensata que ganar por 35: probarse que podía estar a la altura del Rojo y recuperar la chapa de candidato desdibujada por una fase regular positiva en los números, pero irregular en el rendimiento. Y vaya si lo logró.

El primer tiempo de los galvenses fue de alto vuelo, desde la estrategia de juego rápido y vertical a la defensa asfixiante y agresiva que le permitió incomodar a los locales. Jero Díaz Muller fue el líder en ambos costados. Ganador del duelo de bases, fue pesadilla en la marca y surcó la cancha hasta agrietar el habitualmente sólido esquema defensivo de Provincial. Fue gol, fue asistencias, fue robos. Fue el dueño absoluto del primer tiempo.

A Provincial todo le costó mucho, estuvo errático y contrariado, y Garello demoró en entrar en ritmo. Incluso los siete puntos de diferencia al entretiempo parecían poco para tanta superioridad de la visita.

Pero Provincial tiene tanto juego como coraje entre los argumentos que lo llevaron al uno de la fase regular, y esta vez salió por el lado del corazón. Boccia lo metió en juego en el tercer parcial y Fernández lo condujo a la reacción en el segmento de cierre, bien acompañado por Gerbaudo y con un Garello que terminó de realizar el proceso de adaptación y la rompió en el último cuarto. El arbitraje permitió elevar el roce y mientras el Rojo fue avasallante, Santa Paula pagó caro el desgaste y se desdibujó con pérdidas y malas resoluciones.

El 85 a 77 terminó de ratificar el 1 anunciado para alegría del dueño de casa, mientras la visita cumplió su objetivo de estar a la altura, pero no se pudo regalar una venganza.

SÍNTESIS

PROVINCIAL 85: Gastón Gerbaudo 8, Alejandro Ettorre 10, Pablo Fernández 19, Adrián Boccia 12, Juan P. Evangelista 2 (fi), Vicente Garello 12, Matías Quiroga 14, Federico Pérez 6, Nicolás Reyero 2. DT: Gustavo Lalima.

SANTA PAULA 77: Jeremías Díaz Muller 14, Tomás Vico 5, Facundo Santiago 12, Juan P. Stegmayer 18, Ismael Amprimo 4 (fi), Nicolás Solari 11, Gastón Marozzi 3, Lautaro Delucchi 0, Maxi Robledo 10. DT: Francisco Blanc.

ESTADIO: Salvador Bonilla

ÁRBITROS: Valentín Soldano y Alejandro Araujo

PARCIALES: 16/25, 35/42 y 54/61

LO QUE VIENE

La semana final de la fase regular ofrecerá partidos claves por las diferentes ubicaciones, el miércoles chocarán Sportsmen frente a Sionista (61-60 Sionista en la ida), el jueves Caova recibirá a Olimpia de Paraná y el viernes Almagro de Esperanza a Provincial.

LA TABLA

Provincial 13-2

Santa Paula 11-5

Paracao 9-7

Almagro 7-8

Sionista 7-8

Sportsmen 7-8

El Tala 7-9

Olimpia 6-9

Caova 2-13

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.