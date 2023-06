La hija del actor Charlie Sheen reveló que se gana la vida como trabajadora sexual

“Soy una trabajadora sexual y me va muy bien”, reveló Samantha Sheen, la hija mayor del actor Charlie Sheen y de la actriz Denise Richards. Sami tiene 19 años y desde que cumplió los 18 produce sus propias fotos y videos eróticos para una plataforma de contenido para adultos.

“Creo que muchos de ustedes ya saben cómo me gano la vida, pero si no lo saben: soy una trabajadora sexual”, dijo Samantha en su último video de TikTok, donde también muestra cómo se maquilla y se prepara para hacer su trabajo.

“No soy una estrella del porno y no tengo encuentros con gente. No me grabo teniendo sexo. Yo no hago eso”, agregó la influencer, que explicó que la única razón por la que dijo que es una trabajadora sexual es porque su principal fuente de ingresos proviene de la cada vez más popular plataforma OnlyFans. “Y si las personas investigaran, se darían cuenta de que existen múltiples formas de trabajo sexual”, contó en sus redes.

“He estado haciendo esto durante casi un año entero y me encanta mi trabajo. No hay absolutamente nada ni nadie que pueda decir algo para hacerme querer conseguir un trabajo diferente en este momento”, expresó.

El padre de la joven está en total desacuerdo con el trabajo de Samantha, pero ella le dijo al sitio de espectáculos TMZ que no le importa lo que piense el actor. También se refirió al hecho de que su madre publique algunas fotos en OnlyFans: “No me importa para nada, estoy feliz por ella”.

“Me gusta el lado creativo y ser mi propia jefa”, destacó Sami muy relajada mientras caminaba con una amiga por las calles de Los Ángeles donde la venta de contenidos de esta característica es cada vez más habitual.