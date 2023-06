En trío, la guitarrista boliviana-estadounidense Ava Mendoza despliega su ritmo

El próximo sábado 10 de junio, en La Usina (Jujuy 2844), a las 20.30, tocarán el Mendoza-Pliakas-Wertmuleller Trío, en el marco de lo que han dado en llamar Latinoamérica Tour 2023, donde presentarán una sección rítmica ya reconocida en el mundo como Full Blast. El trío está ntegrado por la guitarrista boliviana-estadounidense Ava Mendoza; el bajista Marino Pliakas (Alemania-Suiza), y el baterista Michael Wertmueller (Suiza). Un concierto en el que también será de la partida la formación local Los Gauchos Zombies.

Ava Mendoza es una guitarrista, cantante y compositora residente en Brooklyn. Nacida en 1983, comenzó a interpretar su propia música, y como acompañante y colaboradora en muchos proyectos diferentes. Como guitarrista, Mendoza ha recibido elogios por su técnica y visceralidad. Su trabajo más continuo es como líder de la banda de art-rock Unnatural Ways y como intérprete solista de su propia música y obras de compositores contemporáneos. En cualquier contexto, aporta expresividad, energía y un amplio rango sonoro en lo que toca. Mendoza ha realizado giras por Estados Unidos y Europa y ha grabado/actuado con músicos como Carla Bozulich, Malcolm Mooney (CAN), Steve Shelley, Mike Watt, Adele Bertei, Mick Barr, William Hooker, Nels Cline, Matana Roberts, John Zorn, Jamaaladeen Tacuma , Fred Frith, William Parker, Hamid Drake, Object Collection (Travis Just), ROVA, Negativland, Violent Femmes y miembros de Caroliner. Ha recibido encargos de composición del distribuidor de películas Kino Lorber; del nuevo dúo de música The Living Earth Show, Jazz Coalition y John Zorn’s Stone Commissioning Series en National Sawdust.

Desde 2004, Wertmueller y Pliakas realizaron cientos de conciertos por todo el mundo como sección rítmica de FULL BLAST junto a Peter Brötzmann; también trabajaron juntos en varios proyectos con Caspar Broetzmann, Stephan Wittwer, John Cale, Holger Csukay, Marian Gold, Mouse on Mars, Jaki Liebezeit, KK.Null, Olaf Rupp, IVES #1 y muchos otros; cooperaron en óperas y nuevos contextos musicales con Klangforum Vienna, MusikFabrik Cologne, Ensemble Courage Dresden, Hamburger Staatsoper, Theatre Basel, entre otros. Ambos realizaron giras por todo el mundo con sus diversas bandas.