Quién es el ex Newell’s que será compañero de Messi en Inter Miami

El astro argentino Lionel Messi confirmó que se sumará a las filas del Inter Miami, el joven club de la Major League Soccer de Estados Unidos, y será compañero de tres compatriotas que militan en la institución propiedad del ex jugador inglés David Beckham.

Tras la negativa de emigrar a Arabia Saudita y la imposibilidad de Barcelona para concretar su vuelta, el club estadounidense avanzó por los servicios del ex Paris Saint Germain y es inminente su arribo a Miami donde compartirá equipo con tres argentinos.

Libre de Godoy Cruz de Mendoza, Franco Negri desembarcó en el equipo de Florida en enero de este año para sumarse a la defensa. El lateral izquierdo inició su carrera en San Lorenzo donde estuvo hasta 2018 pasando a préstamo por Quilmes e Independiente de Rivadavia Mendoza que compró el pase.

Luego, dejaría la Lepra en 2020 para sumarse a Belgrano de Córdoba por un año. En 2021 pasó a Newell’s y, al año, llegó al Tomba donde también estuvo una temporada hasta su arribo en Inter Miami donde lleva jugados 18 partidos y anotó dos goles.

Formado en Defensa y Justicia, Nicolás Stefanelli llegó al club estadounidense a principios de año proveniente del AIK de Suecia que vendió su pase. El delantero hizo sus primeras armas en un préstamo en Villa Dalmine y en el Halcón que lo transfirió al club sueco por dos millones de dólares.

Nunca se pudo asentar en el club de Estocolmo y pasó, cedido, por el Anorthosis de Chipre y Unión La Calera de Chile, último equipo antes de volver a Suecia y ser vendido a Inter Miami donde lleva 18 encuentros y la misma cantidad de tantos que el ex Godoy Cruz.

Formado en la cantera e hijo de Pablo Cremaschi, ex jugador de Los Pumas, Benjamín nació un 2 de marzo de 2005 en Key Biscane, Estados Unidos, y se unió en julio de 2021 a la Weston Academy, lugar que lo llevaría a ser parte del primer equipo del Inter de Miami en esta temporada ya habiendo sido preseleccionado por Mascherano para vestir la camiseta argentina en el Sudamericano Sub 20 pero, finalmente, no participó del certamen. En el equipo estadounidense lleva disputados 15 partidos y una asistencia.

Mientras que el club busca un director técnico tras la salida del inglés Phil Neville por malos resultados, el equipo es dirigido interinamente por Javier Morales, ex jugador de Lanús, Arsenal y Newell’s que emigró a Estados Unidos en 2007 y, desde ahí, realizo una exitosa carrera en Real Salt Lake durante nueve años.

El nombre indicado por la directiva para reemplazar al británico sería otro argentino: Gerardo “Tata” Martino, ex entrenador de la Lepra, la Selección de Argentina, la Selección de México y de Barcelona en la temporada 2014-15, donde dirigió a la Pulga.

El entrenador ex Newell’s tiene grandes chances de arribar a Miami ya que se encuentra en libertad de acción tras su participación en el Mundial de Qatar con el seleccionado mexicano donde se quedó eliminado en fase de grupos y fue cesado del cargo.