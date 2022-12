La banda de Lucho: el hijo del Pájaro Cantero, su tío, su madre y su novia seguirán presos

óUriel “Lucho” Cantero, hijo del Claudio “Pájaro” Cantero, el asesinado mandamás de la banda de Los Monos, fue imputado junto a parte de su familia y algunos allegados por comandar una banda dedicada a cometer diversos delitos especialmente en la zona sur. Ahora un tribunal de segunda instancia confirmó la decisión lo que agravó la situación del grupo.

Entre los miembros de la banda, que suman 28 personas de las cuales la mitad está presa por otras causas, se encuentran su tío Dylan, su madre Lorena Verdún, su novia Érica Bullón entre otras personas. En la audiencia que se llevó adelante en octubre pasado fueron imputados por la comisión de diversos delitos entre ellos asociación ilícita, homicidios, lesiones encubrimientos amenazas, extorsiones, abuso de armas además de portación y tenencia ilegal de armas de fuego.

Para la fiscalía la jefatura del grupo la lleva adelante Uriel Luciano “Lucho” Cantero, y Dylan C., sindicado como organizador. También fueron imputados Daniel C., Martín M., Macarena C., María del Carmen M., Santiago A., Marcelo S., Carlos Emanuel F., Bruno C., Facundo M., Facundo D.F., Alexis L., Yamir José I., Alberto S., Juan Ignacio G., Guillermo A., Gastón S., Dylan Lautaro Cantero., Lucas P., Brandon A., Fausto Santiago G., Walter A., Juan Hernán E., Ricardo Jorge V. y Tomás R. D.

La Fiscalía explicó que “esta organización criminal procuró ocupar y dominar sectores y barrios de Rosario y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, como su expansión territorial”.

Para la fiscal Marisol Fabbro, los jefes de la organización administraban “el ejercicio de violencia y actividades ilícitas”, lo que se ve reflejado “en la autorización o reprimenda, en su caso, por el ejercicio de violencia en situaciones no aprobadas por los mismos. Imparten directivas desde su lugar de alojamiento, donde actualmente se encuentran privados de su libertad por encontrarse implicados en causas penales ligadas al narcotráfico y ejercicio de violencia desmedida”.

Los homicidios imputados a algunos miembros del grupo son: el de Damián Gastón Gómez, ocurrido el 21 de junio de 2021 en Balcarce y Anchorena. También el de Ulises Gamarra Urquiza, perpetrado la noche del 23 de febrero de 2022 en San Francisco Solano y Pueyrredón. A Lucho Cantero lo acusaron de instigador.

El otro crimen fue el 3 de julio, la víctima es Luciano Muscio, a quien asesinaron para robarle la moto en la autopista Rosario- Buenos Aires, frente a la General Motors Company de la localidad de Alvear.

En la audiencia se dispuso la prisión preventiva de gran parte del grupo. La decisión fue apelada por Dylan Cantero, Lorena Verdún, Martín M., María del Carmen M., Santiago A., Ricardo V., Daniel C., Walter A., Bruno C. y Emiliano R. D. Ahora los magistrados de segunda instancia confirmaron la medida cautelar por lo que seguirán tras las rejas.