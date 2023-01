Espectáculos

La gala en febrero

La academia de cine francés no invitará a los premios César a quienes tengan denuncias por violencia

“Por respeto a las víctimas (incluso a las presuntas en caso de acusación o sentencia no definitiva) se ha decidido no destacar a las personas procesadas o condenadas por actos de violencia, en particular violencia sexual o machista”, afirmó la organización en un comunicado.