Juegos Crear: el sindicato de Vendedores Ambulantes denunció que hay puestos sin habilitaciones

En el inicio de los Juegos Crear (Centro Regional de Alto Rendimiento) que se desarrollan desde este jueves y hasta el próximo domingo en el parque Independencia hubo tensión y escándalo. Este jueves un grupo de vendedores ambulantes protestó para exigirle al municipio que los dejaran ingresar para trabajar al predio y se generó un fuerte cruce entre Carolina Labayru, secretaria de Control y Convivencia, y Beto Riba, secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes de la República Argentina, (Sivara).

Desde Sivara denunciaron que en el predio de los Juegos Crear hay unos seis puestos ambulantes, entre carros y food trucks, que no están habilitados.

La Municipalidad desalojó la zona donde los vendedores de choripanes y helados pretendían instalarse a trabajar sin autorización. La fuerte discusión fue delante de los chicos que participan de los juegos deportivos, periodistas y cámaras de televisión.

Luego, la propia titular de Control y Convivencia desmontó los puestos instalados por los vendedores ambulantes. “Estas personas no tienen permiso para estar acá. Es un evento muy importante para la Municipalidad y no nos van a extorsionar queriendo entrar al predio. No le estamos coartando la posibilidad de trabajar a nadie”, advirtió Labayru.

Por su parte, Riba dijo: “Nosotros habíamos hablado con el secretario de gobierno, que no da la cara y la manda a la señorita (por Labayru). Me dijo que si pasaba algo acá yo era el responsable. Quiere imponer las cosas como ella quiere y no tiene dimensión de lo que pasa. Nosotros pedimos trabajo. Peleo por el derecho de los trabajadores”.

En tanto, el intendente Pablo Javkin respaldó a la secretaria de Control y Convivencia de la ciudad y valoró el operativo desplegado en la protesta del sindicato de vendedores ambulantes en los Juegos Crear. “Estoy orgulloso de Carolina Labayru. Una cosa son los laburantes y otra, los que usan laburantes para extorsionar. Al laburante todo, al extorsionador nada”. En tanto, sobre Riba, apuntó: “Es un personaje conocido. Tiene que actuar la Justicia”.

“Quiénes son los extorsionadores”

Un día más tarde el propio Riba desglosó la versión del sindicato sobre los hechos: “El 10 de mayo, ante la no respuesta por parte de las autoridades municipales y ante el pedido que realizamos desde hace mucho tiempo para que permitan el ingreso a los vendedores ambulantes en el predio de la ex Rural, donde se desarrollan los Juegos Crear, nos manifestamos en forma pública y pacífica. El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, nos avisó que el 11 de mayo nos iba a recibir, pero no a la mañana como el manifestó en los distintos medios, sino a las 14, cuando ya había comenzado la competencia”.

“Cerca de las 21, llegó (el funcionario) Hernán Brest, quien manifestó su deseo de poder conciliar entre las partes y llegar a un acuerdo. Nos pidió que le pasemos una nómina de compañeros que iban a trabajar en los juegos y nos informó que el 11 de mayo a las 8.30, antes del inicio de los juegos íbamos a tener una reunión. El jueves nos avisaron que la reunión se suspendía. Desconocemos los motivos. Por eso, decidimos seguir adelante con la protesta legal y constitucionalmente válida. Después vinieron los inconvenientes que son de público conocimiento”, describió el gremialista.

“Luego de lo acontecido y al detectar que dentro del predio donde se realizan los juegos había carros ambulantes y food trucks, decidimos realizar las inspecciones pertinentes, conjuntamente con la escribana pública para saber si en el predio se desarrollan actividades que nuclean a nuestro sindicato. Es decir, si había venta ambulante. Los resultados son impactantes. La Guardia de Control Urbano nos manifestó que no nos iban a acompañar a realizar las inspecciones, violando y desconociendo sus propios decretos. En segundo lugar se presentó el director de Deportes y organizador el evento Crear, Adrián Giglioni, y le solicitamos la documentación de contratos, habilitaciones municipales y permisos. Desapareció y no mostró ningún documento”, señaló Riba.

“Luego hicimos una recorrida por el predio y detectamos que dentro del predio había unos seis puestos ambulantes, entre carros y food trucks, que no están habilitados ni tienen permiso. También detectamos que todos los empleados no están registrados, no hacen aportes jubilatorios, ni de obra social. Tampoco tienen ART, totalmente en negro. Ellos mismos nos manifestaron que fueron convocados por la Cámara de Food Trucks sin contrato alguno, solo de palabra. Lo más grave es que varios empleados manifestaron que deben abonar el 10% de la venta realizada a la Cámara de Food Trucks por obtener la ubicación dentro del predio, Más sorpresa nos llevamos cuando tomamos conocimiento de una declaración realizada por una empleada de un carro, donde manifestó que el dueño del carro era Adrián Giglioni. Entonces, intendente Pasblo Javkin, le pregunto: ¿quiénes son los extorsionadores? ¿El sindicato que reclama por los derechos laborales de los vendedores ambulantes o la Cámara que le cobra un 10% a los trabajadores para que puedan laburar en el lugar?”, siguió el sindicalista.

“¿La Municipalidad permite o avala el trabajo en negro, permite el desarrollo de estos tipos de eventos sin cumplir con la ley? Hago público el pedido a las autoridades para que dejen trabajar a los vendedores ambulantes en estos tipos de eventos, y ya que se viene una serie de eventos que realiza y/o coordina la municipalidad, donde hay venta ambulante y es uno de los pocos lugares donde los vendedores pueden trabajar, decimos: no nos quiten la posibilidad de trabajar. La gente no llega a fin de mes”, cerró Riba.