Jornada de alto voltaje en Rosario: Torneo del Interior, Reclasificación del Litoral y Urba

Gran oferta de rugby en la ciudad con tres partidos del TdI: GER vs. Tarcos, Jockey vs. Uni (T) y Duendes vs. Tucumán Rugby y por el Top 13: Atlético recibe a San Luis, ambos con horario de inicio a las 15.30; en el Regional del Litoral, la quinta fecha de la Recla arranca a las 16

Kick off para las revanchas. En el Torneo del Interior, tanto en el nivel A como en el B, se inicia la segunda parte de la fase de grupos, con lo cual los equipos no tienen margen de error de cara a poder ocupar los primeros lugares y sellar su pase a cuartos de final por el título.

En Rosario se juegan tres partidos, que rememoran el clásico de estilos entre el rosarino y el tucumano: GER recibe a Tarcos, Jockey a Universitario y Duendes a Tucumán Rugby. Todos los partidos comienzan a las 15.30, salvo Crai ante Old Resian que lo hace a las 16.

Para dar el zarpazo en las posiciones, Marcelo Martino, head coach de GER, dispuso la siguiente formación Mensana para recibir al líder Tarcos: Joaquín Horcada, Ignacio Palillo, Franco Palillo, Santiago Rebori, Ramiro Guraya, Marco Gentili, Maxi Gómez, Ignacio Villegas Torra, Lucio Cucchiara, Ramiro Picotto, Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Manuel Covella, José Antonio Forlla y Franco Giudice.

En Fisherton, Jockey está obligado a ganar si quiere soñar con la clasificación, y para lograrlo presentará el siguiente equipo: Guido Cella, Lucas Vignau, Mauricio Carignano Olaeta, Francisco Brasca, Marcos Lorenzini, Máximo Oliveros, Manuel Santi, Sebastián Binner (c), Alejo Sugasti, Juan Albertengo, Ignacio Vergara Oroño, Gonzalo Crespi Foster, Matías Ferrario, Guido Pedregoza y Tobías Garo.

En Las Delicias habrá duelo de verdinegros. Duendes, que marcha puntero de la zona 3, será local ante Tucumán Rugby, con una formación potenciada por el último jugador en debutar en Los Pumas, el rafaelino Pedro Rubiolo. El fantasma rosarino formará con: Felipe Arregui, Bernardo Lis, Federico Bautista, Lorenzo Colidio, Lucio Anconetani, Pedro Rubiolo, Nicolás Sánchez Gómez, Giuliano Bufarinni, Pedro Imhoff, Valentino Dicapua, Juan Rapuzzi (c), Guido Chesini, Francisco Diez, Martín Pellegrino y Joaquín Brogliatti.

Por el TDI “B”, Old Resian visita a Crai en Santa Fe para continuar por la senda del triunfo, Gastón Conde dispuso estos quince: Rodrigo Correa, Santino Crivello, Emiliano Coria, Franco Lo Nostro, Santiago Torroba, Gianfranco Speciale, Agustín Vaisman, Mateo Senor, Sebastián Ripani, Alejo Córdoba, Nahuel Romero, Maximiliano Grossi, Manuel Scarampi, Tomás Echevarne y Mateo Farías.

La programación completa del TDI “A” es la siguiente: Zona 1: Curne vs. Jockey (VM), árbitro: Federico Longobardi (URR) y GER vs. Los Tarcos, árbitro: Simón Larrubia (Urba); zona 2: Jockey (R) vs. Universitario (T), árbitro: Gastón Roge (Mar del Plata) y Teqüe vs. La Tablada, árbitro: Emanuel Vergara (Alto Valle); zona 3: Duendes vs. Tucumán Rugby, árbitro: Luca Solda (Urba) y Jockey (C) vs. Santa Fe Rugby, árbitro: Damián Schneider (URR) y Zona 4: Urú Curé vs. Huirapuca, árbitro: Santiago Bevacqua (Sur) y Estudiantes (Paraná) vs. Mar Del Plata, árbitro: Juan Manuel López (Córdoba).

Las posiciones en el TDI “A” son las siguientes: Zona 1: Los Tarcos 10, GER 9; Curne y Jockey (VM) 5; Zona 2: Uni (T) 12, La Tablada 10, Teqüe 4 y Jockey (R) 1; Zona 3: Duendes 10, Santa Fe R. 7, Jockey (C) 5 y Tucumán R. 4 y Zona 4: Huirapuca 14, Estudiantes 10, Urú Curé 4 y Mar del Plata R. 1.

La programación completa del TDI “B” es la siguiente: Zona 5: Crai vs. Old Resian, árbitro: Juan Bautista Zubieta (Corrientes) este es el único partido que comienza a las 16) y Tucumán LT vs. Natación Y Gimnasia, árbitro: Jeremías Volante (Salta); Zona 6: Córdoba Athletic vs. Soc. Sportiva BB, árbitro: Juan M. Martínez (Mendoza) y Sporting MdP vs. Old Lions, árbitro: Agustín Suarez Silva (URR); zona 7: Liceo vs. Los Cardos, árbitro: Carlos Prieto (Córdoba) y Tala vs. Dep. Portugués, árbitro: Pedro López Vildoza (Tucumán) y Zona 8: Taraguy vs. Los Tordos, árbitro: Agustín Godoy (Salta) y Marista vs. Aranduroga, árbitro: Agustín Altabe (NEA).

Las posiciones en el TDI “B” son las siguientes: Zona 5: Old Resian 13, Natación & Gimnasia 10, Tucumán LT 5 y Crai 1; Zona 6: Córdoba Ath. 14, Sporting BB 8, Old Lions 4 y Sportiva 1; Zona 7: Tala 14, Liceo 10, Los Cardos 5 y Dep. Portugues 0 y Zona 8: Marista 15, Los Tordos 10, Taraguy 5 y Aranduroga 0.

Recla al rojo vivo

El Torneo del Litoral ya tiene campeón, pero todavía resta saber cuáles serán los últimos dos pasajeros para el Top 9 que tendrá el TRL en 2023. La Reclasificación se juega hoy desde las 16 con la quinta fecha: Universitario de Rosario vs. Alma Jrs.; Provincial (ya descendió) vs. Paraná Rowing; Los Caranchos vs. Logaritmo y Crar vs. Jockey (Venado Tuerto). Las posiciones: Paraná Rowing 20; Universitario 16; Jockey (VT) 13; Los Caranchos y CRAR 11; Alma Juniors 9; Logaritmo 2; Provincial* 0, (*, descendió).

Rugby en la Plaza

Atlético del Rosario, ya sin chances de ingresar en semifinales y con el objetivo de mantener la categoría cumplido, recibe desde las 15.30 por la 23ª del Urba Top 13 a San Luis, que busca escapar de los últimos puestos y lograr seguir en primera.

La programación de la 23ª jornada: Los Tilos vs. Cuba; Hindú vs. Newman; Regatas BV vs. Pucará; Atlético del Rosario vs. San Luis; SIC vs. Casi y Buenos Aires vs. Alumni. Las posiciones: Hindú* 84; Newman* 79; SIC 73; Cuba 69; Alumni 65; Belgrano 50; Atlético del Rosario 43; Casi 35; Pucará 33; Buenos Aires 32; San Luis 31; Regatas BV y Los Tilos 24, (*, clasificados a semifinales).