Toda la actualidad de la Copa Santa Fe de básquet, con el inicio de la Reclasificación

La Copa Santa Fe da revancha y los equipos que no tuvieron una fase regular sencilla se juegan en la reclasificación la gran posibilidad de meterse en playoffs y pelear por el título. Este viernes Banco de Santa Fe, Alma Juniors de Esperanza, Firmat Football y Cacu de Ceres dieron el primer paso hacia el objetivo. El resumen de la noche.

Banco (13 de la general) se adelantó 1 a 0 frente a Ceci de Gálvez (20) al imponerse en casa por 87 a 58 con 22 tantos de Alan Acosta y 16 de Alejo Suñé, mientras que en el joven elenco de la visita Mateo Ceci hizo 14 puntos y Luciano Pozzo 12.

Por su parte, Firmat (14) le ganó a Independiente de Rafaela (19) por 81 a 77 y se colocó 1 a 0 al frente tras apasionante duelo con 23 puntos y 10 rebotes de Bruno Mártire más 20 de Juan Amado Sahud y 13 del Pato Crespi. En la visita anotó 18 Gianfranco Storani, 17 Ignacio Zafetti y 14 Luigi Marelli.

En tanto, Alma Juniors de Esperanza (15) derrotó a Sanjustino (18) en un apretado 73 a 69 para ponerse 1 a 0 en la serie. En el dueño de casa se destacó Facundo Rittiner con 26 puntos y Guillermo Kurtz y Mariano Maine con 17. En el elenco visitante hicieron 14 Santiago Rivero y Juan Ángel Rojas.

El otro choque de la fecha tuvo como ganador a Atlético Ceres Unión (16) ante Brown de San Vicente (17) por 73 a 65 con 20 de Leandro Faure, 15 de Gabriel Romano y 12 de Mauricio Tzoiriff. En la visita hizo 13 Jonatan Morero y 12 Lautaro Paglieta y Juan Cruz Bertero. Cacu se puso 1 a 0 en la eliminatoria.

Claro que para concretar el acceso a playoffs todavía nada está definido, ya que las series tendrán continuidad la semana próxima con los segundos juegos el viernes invirtiendo localía (se jugará en San Vicente, San Justo, Rafaela y Gálvez) y si es necesario habrá tercer juego el domingo pero en la casa de los mejor ubicados de la general.

Aquellos que ganen se ordenarán según general para chocar con los cuatro mejores clasificados: Gimnasia de Santa Fe, Unión de Sunchales, Platense de Reconquista y Argentino de Firmat.

Las series ya confirmadas para octavos de final son Atlético Tostado vs. Atlético Rafaela, Huracán de San Javier vs. Atlético San Jorge, Rivadavia Juniors vs. San Lorenzo de Tostado, Atlético Sastre vs. Atlético María Juana.