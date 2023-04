“Jeanne du Barry”, el drama de época con el que Johnny Depp retorna al estrellato, abrirá Cannes

Luego de tres años sin apariciones en películas, Depp, quien tuvo un declive en su profesión a partir de las acusaciones de su ex esposa y también actriz Amber Heard, a quien le ganó un juicio por difamación por 15 millones de dólares, recupera su lugar en la cima de la actuación con este drama épico que inaugurará el festival de cine más prestigioso del mundo, que tendrá lugar entre el 16 y el 27 de mayo próximos.

El sexto film de Maïwenn Le Besco tendrá su premiere mundial en Cannes el próximo 16 de mayo en el Grand Théâtre Lumière luego de la ceremonia de apertura.

Otras películas de relieve que se presentarán en esta edición del encuentro galo, cuyo jurado será presidido por el sueco Ruben Östlund, último ganador de la Palma de Oro por Triángulo de la tristeza y también por su anterior film The Square (2017), son la nueva producción de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon y la quinta entrega de Indiana Jones.

La programación completa del festival se dará a conocer de manera detallada el próximo 13 de abril.