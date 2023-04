Invictos en racha: El Tala le agarró la mano a Sportsmen y Caova dominó a Unión

El Tala y Caova ganaron en la noche del martes en la acción de la cuarta fecha de la Superliga rosarina y mantuvieron su invicto y protagonismo en la competencia.

En el marco de la zona 1, Olegario Víctor Andrade logró su segundo triunfo de la campaña con un dominio inobjetable frente a Unión y Progreso (2-2), al que doblegó por 87 a 66 con 22 puntos de Julián Fernández, 15 de Juan Mécoli, 11 de Santiago Cordero y 10 de Franco Correa. En la visita hizo 16 tantos Mateo Pastorino y 12 Santiago Cabaña y Guido Rodríguez.

Por su parte, en el grupo 2, El Tala llegó a su cuarto éxito consecutivo y se sumó a Náutico y Los Rosarinos Estudiantil en lo más alto de la tabla. La victoria del elenco de Juan Lupo fue 100 a 91 pero jugando en casa, ya que el partido se trasladó del Figna a calle Cochabamba por un desperfecto en el tablero. En el local, que ganó los tres del año ante el Verde, Gero Verdaro hizo 27, Lucas Herrera 20 con 14 rebotes y 8 asistencias. En Sportsmen anotó 19 y 15 rebotes Nico Boixader y 17 Traglia 17.

En el duelo ante El Tala, Diego y Santiago Foradori estuvieron juntos en el plantel de Sportsmen y al parecer tarde o temprano se darán el gusto de jugar juntos. El padre en el tramo final de una gran carrera y el hijo en el inicio de su recorrido

La programación de la Rosarina propone acción recién el jueves con Sportsmen vs. Echesortu y Atalaya vs. Caova. En la B jugarán Atlantic B vs. Red Star.

En el Femenino también jugarán el jueves Maciel vs. Ben Hur y Talleres vs. Temperley.

GOLEO

SPORTSMEN 91: Ignacio Bertrán 5, Gregorio Traglia 17, Manuel Calderón 10, Octavio Parizzia 8, Nicolás Boixader 19 (fi), Joaquín Cingolani 13, Santiago Escobar 2, Martín Allende 11, Ignacio Tripelli 3, Diego Foradori 3. DT: Cristian Le Bihan.

EL TALA 100: Mauro Gómez 0, Tomás Vottero 6, Fernando Scalella 6, Santiago Cabrejas 5, Gerardo Verdaro 27 (fi), Lucas Herrera 20, Tomás Herrera 9, Simón Sagardía 10, Manuel Herrera 0, Pedro Paz 7, Agustín Chiana 10. DT: DT: Juan Pablo Lupo.

*El partido se disputó en El Tala por un desperfecto en uno de los tableros del Figna

GOLEO

CAOVA 87: Santiago Cordero 11, Julián Fernández 22, Mauro Burgos 8, Juan Mécoli 15, Franco Correa 10 (fi), Lucas Pressel 0, Maxi Pace 6, Santiago Giraudo 9, Nicolás Domínguez 2, Iñaki Saenz 4, Francisco Pinardi. DT: Néstor Gnass.

UNIÓN Y PROGRESO 66: Lucas Rodríguez 6, Santiago Cabaña 12, Mateo Pastorino 16, Marcos Prez 2, Fernando Mir 9 (fi), Guido Rodríguez 12, Mauro Ruiz Díaz 0, Tomás Chaparro 2, Pedro Bravo 0, Mauro Orsi 5, Facundo Pérez 2. DT: Claudio Gónzález