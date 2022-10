Inter Academias: Litoral buscará la clasificación a la final jugando de local ante NOA

El atractivo certamen Inter Academias completará el miércoles 12 de octubre su etapa regular, en una temporada sumamente productiva para los cinco combinados regionales. La experiencia resultó sumamente satisfactoria para todos, más allá de que la competencia tendrá una definición, ya que los dos conjuntos que terminen los dos primeros lugares disputarán una final, y el tercero y cuarto jugarán un partido para definir el ordenamiento en el podio.

Esta nueva jornada, por la quinta fecha, los compromisos serán: Buenos Aires se medirá ante el invicto Centro (Córdoba) a las 11, en Casa Pumas, y Litoral se medirá con NOA, a las 10.30 en la sede del club Gimnasia y Esgrima de Rosario en el Parque Independencia. En tanto, el próximo miércoles 19 de octubre, la Academia del Oeste disputará un encuentro amistoso con su similar de Chile, en la cancha del club Los Tordos.

El líder del Inter Academias 2022 es el seleccionado de Centro, que superó a Oeste (39-0), Litoral (28-12) y a NOA (28-7); en el segundo lugar se encuentra Litoral, que superó a Buenos Aires (26-7), a Oeste (33-29) y cayó ante Centro (12-28).

Planteles de Litoral y NOA

Plantel de la Academia del Litoral: Federico Rodríguez (Duendes), Ramiro Rubio (Atlético del Rosario), Mateo Frutos (GER), Fabrizio Marzili (Logaritmo), Tiziano Barrios (Duendes), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Ignacio Sapino (CRAR), Santiago Hernández (Atlético del Rosario), Juan Lovell (Jockey Club de Rosario), Juan Bautista Baronio (Jockey Club de Rosario), Ignacio Parodi (CRAI), Maximiliano Fiscella (Atlético del Rosario), Tomás Osuna (Paraná Rowing), Valentino Dicapua (Duendes), Ignacio Lagisquet (Paraná Rowing), Agustín Reding (Paraná Rowing), Esteban Acosta (Paraná Rowing), Lautaro Labath (CRAI), Juan Sopo (GER), Agustín Arnaut (Atlético del Rosario), Mateo Fauda (CRAI) y Felipe Prieto (GER).

Nicolás Galatro, es el máximo responsable de la Academia del Litoral. El ex forward estará acompañado por Martin Santi (responsable de la preparación física; Benjamín Patiño (kinesiólogo); Guillermo Aguilera (Director de Centro Santa Fe) y Joaquín Barrandeguy (Director de Centro Entre Ríos).

Plantel de la Academia del NOA (Tucumán, Salta y Santiago del Estero): Benjamín Garrido (Huirapuca), Francisco Palazzi (Old Lions), Faustino Ledesma (Old Lions), Gonzalo Nougues (Tucumán Rugby), Matías Santillán (Old Lions), Lautaro Fanlo (Lince RC), Máximo Gálvez Landers (Tucumán Rugby), Joaquín León (Tigres RC), Ignacio Estrada (Tucumán Rugby), Pablo Laitan (Tucumán Rugby), Máximo Ruiz Melo (Old Lions), Joaquín Aguilar (Tucumán Rugby), Facundo García Hamilton (Tucumán Rugby), Tadeo López Miranda (Huirapuca), Facundo García (Cardenales), Estanislao Pregot (Jockey Club de Salta), Sandro Montalvetti (Universitario de Salta), Luciano Valdez (Universitario de Tucumán), Ignacio Rodríguez Prado (Tucumán Lawn Tennis), Tomás Medina (Cardenales), Nicolás López González (Tucumán Rugby), Clemente López García (Tucumán Rugby), Santiago Flores (Gimnasia y Tiro de Salta), Nicolás Dávalos (Jockey Club de Salta) y Máximo Pernigotti (Santiago Lawn Tennis).

Números del Inter Academias

El detalle de todos los resultados del certamen es el siguiente

Primera fecha

Centro 39, Oeste 0

Litoral 26, Buenos Aires 7

Segunda fecha

Oeste 19, NOA 40

Centro 28, Litoral 12

Tercera fecha

Buenos Aires 31, Oeste 31

NOA 7, Centro 28

Cuarta fecha

NOA 12, Buenos Aires 22

Oeste 29, Litoral 33

Las posiciones del Inter Academias 2022 están así:

EQUIPO PJ PG PE PP TF TC BT BDT BDT PTS

Centro 3 3 0 0 95 19 3 2 0 17

Litoral 3 2 0 1 71 64 2 1 0 11

Buenos Aires 3 1 1 1 60 69 0 0 0 6

NOA 3 1 0 2 59 69 1 1 0 6

Oeste 4 0 1 3 79 143 0 0 1 3

BT = bonus por tries

BDT = bonus por diferencia de tries

BDT = bonus por diferencia de tantos