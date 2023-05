Indagan al arquero de Platense detenido por violencia de género

Ingadan a Ignacio Arce, arquero del Club Platense detenido en las últimas horas por ejercer violencia de género contra su pareja. Será frente al fiscal Pablo Menteguiaga de la UFI de Tigre.

Desde el miércoles por la mañana el futbolista se encuentra reunido junto a su abogado a quién le aseguró que la periodista Micaela Almada no es su novia y que no hubo agresión: “Nunca le pegué. Ella me robó el celular por celos”.

“Ella me muerde cuando quise sacarle mi celular, por eso tenía sangre”, remarcó Arce a la vez que sostuvo que los hematomas que presenta su pareja son de un partido de fútbol que jugó horas antes con sus amigas.

Después de su indagatoria el fiscal definirá si pide la libertad del arquero al juez de garantías o si mantiene su detención por la que está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, que prevé una pena de entre 6 meses a 2 años de prisión.

La noticia de la detención del arquero de 31 años, perteneciente al club dirigido por Martín Palermo, se dio a conocer el martes por la tarde cuando vecinos del barrio privado Venice en Tigre llamaron al 911 alertando por una discusión, gritos y golpes en el domicilio de Arce.

Cuando llegó la Policía constató que la pareja presentaba golpes en su pierna derecha y lesiones por lo que se procedió a su inmediata aprehensión.

La víctima ya prestó declaración ante las autoridades y tuvo una entrevista con la psicóloga de la UFI, quién le presentará el informe al fiscal antes de que inicie la indagatoria.

El Departamento de Fútbol y el de Legales de Platense tomaron cartas en el asunto y medidas correspondientes. Horas después sacaron un comunicado donde informaron que están al tanto de la causa.

“Se están recabando los elementos de juicio necesarios para adoptar las decisiones que pudieran corresponder, siendo el caso de la máxima prioridad y preocupación para nuestra institución”, informaron.

Además, remarcaron: “El Club Atlético Platense ratifica su compromiso permanente y de público conocimiento de lucha contra toda situación de violencia de género, y actuará en consecuencia”.