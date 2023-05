Humberto Grondona no quiere a Messi en Newell’s: “El resto jugaría por el segundo puesto”

Humberto Grondona admitió que no le gustaría ver a la Pulga con la camiseta rojinegra: "El resto de los equipos no tendrían chance, pero por otro lado volveríamos a competir en la Copa Libertadores, algo que no pasa hace mucho tiempo, hoy estamos un poco distanciados"

Mientras el pueblo leproso se ilusiona con ver a Lionel Messi con la casa rojinegra jugando en el Coloso Marcelo Bielsa, Humberto Grondona, uno de los hijos del ex presidente de AFA Julio Grondona, reconoció que no le gustaría ver a la Pulga en el parque Independencia: “Los demás equipos jugarían por el segundo puesto”.

En una reciente entrevista radial, el ex entrenador de las selecciones nacionales juveniles, admitió que no le gustaría ver a la Pulga con la camiseta rojinegra: “El resto de los equipos no tendrían chance, pero por otro lado volveríamos a competir en la Copa Libertadores, algo que no pasa hace mucho tiempo, hoy estamos un poco distanciados”.