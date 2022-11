Horacio García: “El 99% de los jugadores que contactamos están entusiasmados”

Gabriel Heinze acordó con Ignacio Astore tener un control total del fútbol de primera. Como parte de la negociación, el Gringo no sólo manejará lo que suceda con el plantel profesional y la reserva, sino además, será responsable absoluto de los futbolistas que llegarán en el mercado de pases. Y para negociar puso a alguien de su confianza: Horacio García.

Poco se conoce en el mundo del fútbol a Horacio García, aunque tiene gran experiencia en dirección deportiva y scouting, incluso acompañando a Heinze en su paso por Vélez y con buenos resultados en Talleres en la búsqueda de proyectos, como Diego Valoyes, Piero Hincapié o Facundo Medina, entre otros.

“Antes que cantidad buscamos calidad”, es la frase de García, director deportivo leproso. “Con Heinze estamos todo los días trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, paramos un ratito a comer nada más”, destacó García en diálogo con el programa “Una Buena Tarde”, en Del Plata Rosario.

Al igual que Heinze, García optó por el hermetismo a la hora de mencionar nombres de posibles refuerzos, aunque dio un número. “Con cuatro o cinco jugadores de calidad estaría bien, si con eso gastáramos el presupuesto disponible. Si fueran seis incorporaciones sería bueno, tenemos tres competiciones, la Copa, la Liga y Sudamericana, entonces, cuando más alternativas que uno tenga en distintos puestos o un jugador polivalente, que pueda jugar en varios posiciones, es mucho mejor”, reveló el hombre de confianza de Heinze.

García aclaró que trabajaron duro con Heinze para tener un detalle lo más minucioso posible del plantel leproso. “Mi función es bastante amplia, enfocada principalmente al primer equipo. Hicimos una revisión exhaustiva de todo el plantel, tanto de primera como de reserva y tomamos decisiones que, a veces, son difíciles como quién sigue y quién no. A partir de ahí comenzó una búsqueda de alternativas y variables con respectivas características de algunos de los puestos y estamos esperando respuestas”, confió.

Y agregó: “Estamos en la etapa donde esperamos el sí, el no, o el ‘puede ser’. La parte económica, que es un factor preponderante, es fundamental en esto, porque tenemos que ser cuidadosos. Hay que ajustar al máximo el margen de error. En una de las reuniones con el presidente nos comunicó una cifra estimativa con la que íbamos a contar, y de acuerdo a esa cifra nos estamos manejando”.

García optó por no dar ningún nombre, consecuente con lo dicho por Heinze en la conferencia de presentación. “Por respeto a los jugadores que están en el plantel y a los futbolistas que pueden llegar a venir, no vamos a dar nombres. En las redes sociales, prensa escrita y oral, se tira una variedad de nombres que nos asombra”, sostuvo. Y cuando se le consultó puntualmente por Lucas Hoyos, un arquero del gusto del entrenador leproso, eludió la respuesta con un toque de humor. “A Heinze también le gusta Messi y no lo pudo convencer”.

Si hay algo que no se le puede reprochar a García es la dedicación a su trabajo, perfil perfecto para un cuerpo técnico como el del Gringo. “Hicimos una hora y media o dos de cada uno de los jugadores que buscamos. La metodología nuestra, antes de hablar con el club o el representante, me ocupo personalmente de charlar con el futbolista para ver si le entusiasma venir a la ciudad, ser dirigido por Heinze, el desafío, jugar la Sudamericana, si le gusta ser exigido durante la semana, el riesgo de jugar defendiendo hacia adelante. Si el jugador en la primera charla pregunta ‘¿cuánto pagan?’, quedan desestimados”, explicó.

Y dejó en claro que este momento de Newell’s parece entusiasmar a los futbolistas sondeados. “El 99% de los jugadores con los que hablamos están entusiasmados. Newell´s y Heinze seducen, ambas conjugan para que la respuesta sea positiva de parte de los futbolistas. Además está la Copa Sudamericana, todo esto seduce para que los jugadores quieran venir”, destacó.

“Los dirigentes tendrán que hablar con los que no siguen, después recibirán un llamado mío por si quieren tener una conversación con Heinze, él está dispuesto a charlar, así será la metodología”, explicó.

Por último, García dio un semblanteo de Heinze. “La idiosincrasia del entrenador debe contagiar al equipo, y este debe transmitírselo tanto a la hinchada como al socio. Hay planteles que cuando ganan enamoran, nosotros buscamos que tengan adherencia, queremos que den todo y eso permite que en las buenas y en las malas, el socio y el hincha esté a muerte con ese equipo porque sabe que no guarda nada”.