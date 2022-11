Benito Cerati llega a Rosario para adelantar temas de su primer disco solista

“Ahora que soy más grande finalmente tengo ganas de que se me entienda”, dice entre risas Benito Cerati. El músico llega este sábado a Rosario para mostrar las canciones de Shasei el primer disco que firma como solista después de su experiencia con Zero Kill una banda que armó a los 18 años y en la que plasmo su forma experimental de abordar la música.

“Este disco (Shasei) es un poco más convencional, tiene estribillos, está presentando de una manera distinta pero que sigue siendo mía. Tiene que ver con un querer hace temas más lindos, no tan sónicos y aventureros sino hablando de la simpleza de lo emocional, de lo que apela a lo social”, contó el músico.

Y recordó: “Zero Kill fue armar una banda que me generara una ruptura. Por lo menos lo que yo consideraba que me rompía a mí. Incluso empezar una canción como si fuera convencional y después llevarla a otro lugar, apelar a ese shock, evitar lo obvio”.

Es que, como es de público conocimiento, Benito se crió en una casa musical. Su padre, Gustavo, fue el líder de una de las bandas más emblemáticas del rock argentino: Soda Stereo. “De chico lo único que hacía era escuchar música y hacer cosas con música. Romper cosas y rearmarlas, inventar cosas. Tenía un acercamiento a la música medio Yoko Ono. Sentía que había un montón de gente acá en Argentina que hacía pop o rock muy bien y no me llamaba hacer eso. Me llamaba hacer ruido, me llamaban más la atención lo pedales y hacer ruido que un instrumento en sí”, contó en diálogo con la mañana de Radio Nacional Rosario.

A lo largo de su vida, ser el hijo de Gustavo Cerati tuvo sus luces y sus oscuridades. “Vengo hace diez años luchando en el under. Rechacé un montón de cosas que me ofrecían de más arriba, simplemente porque no hay nada que me satisfaga más que lograr cosas por mi cuenta. Que el éxito venga de mi laburo. En ese sentido hay cosas que tuve fácil y otras muy difíciles. Obvio que hay gente que la tiene mucho peor, que la rema toda la vida y no se le escucha. Pero uno usa lo que tiene a su alcance”, reconoció quien con su banda editó los discos Trip Tour, Alien Head, Unisex y Lapsus.

El nuevo disco

De Shasei primero se conocieron dos cortes: “Agujero negro” y “Buenos días amor”. Esta última tiene, según Benito, “la sensación de haber pasado por un momento oscuro y ver el sol salir. El principio de estar mejor”, dijo.

“La melodía y la música da la sensación de que todavía hay cosas que están mal, pero que estoy mejor que ayer”, explicó. Y resumió su recorrido hasta su primer disco solista: “A los 17 años empecé con Zero Kill, a partir de ahí hice un montón de cosas, experimenté con un montón de cosas. Me divertí mucho, aprendí mucho con la música siempre al lado. Creo que este es un momento culminé de mostrar un poco mi aventura. Este disco es la puerta de entrada al resto de lo que he hecho, que siempre se caracterizó por ser más aventurero. Este disco es por donde se podría entrar”.

“Este disco está inspirado en mi adolescencia. Líricamente remite a experiencias de esa época, y las imágenes de los videos y la tapa fueron sacados en la casa donde yo vivía en esa época que todavía la tenemos. La música está inspirada en lo que yo escuchaba cuando tenía 16 o 17 años. Siempre fui muy fan de la electrónica medio oscura. Y a todo eso le sume algo más cinematográfico, como si fuera una película de James Bond. Igual tema a tema va cambiando. «Agujero negro», por ejemplo, es un tema más espionaje, tensionante y «Buenos días…» es una balada más ochentosa”.

Humanidad

Consultado sobre el lugar que ocupa junto a otros artistas en la visibilización de la diversidad de género, Benito aclaró: “Me parece algo humano la reivindicación de quienes somos minoría y que, por la historia de la humanidad, la gente que no es de determinada manera es discriminada de una forma u otra. Hoy en día, en internet por ejemplo, recibís comentarios de odio. Entonces no es una cuestión ni ideológica ni política, es una cuestión humana”.

Además, y respecto a la multitudinaria Marcha de Orgullo en Buenos Aires del último sábado, apuntó: “Sí, pero eso tiene que ver con que no se bajan los brazos y no caemos en el discurso del «ya está». Lo que está puede dejar de estar en dos patadas. Hay que estar siempre luchando en eso”.

Ser invitado e invitar

Benito brindará su concierto este sábado, pero el viernes será el invitado especial del show que Virus dará en La Sala de las Artes. “Marcelo (Moura) me invito. Hemos cantado juntos en un par de escenarios. Siempre me vuelven a invitar. Tenemos una química que funciona muy bien. Están contentos con mi performance en sus shows y eso a mí me honra mucho. Vamos a estar ahí tocando”, dijo a modo de adelanto.

Además, el sábado, el encargado de abrir su show en el multiespacio provincial Lavardén será el activista, youtuber y músico rafaelino Lichi. “El tiene una gran comunicación con la gente más joven, a mí me cuesta más eso y me parece súper importante que él pueda estar comunicando de una manera tranquila, porque él fluye”.

Lo que se viene

Por el momento están disponibles en plataforma digitales dos adelantos de Shasei, que está próximo a salir completo. “La idea es después del mundial empezar a girarlo por el país. Y llevarlo a otros países. Entre febrero, marzo y abril vamos a estar mostrándolo por las provincias hasta cerrar con una presentación en capital”, adelantó.

Para agendar

Benito Cerati tocará este sábado, a partir de las 21, en la Sala Lavardén de Sarmiento y Mendoza. Las entradas se pueden adquirir en entradaslavarden.com