Hebe, afiliada número uno de las putas

Por Georgina Orellano – secretaria general de Ammar

La que incomodaba y con la que nos sentíamos representadas las incómodas con el sistema.

La que hablaba sin medias tintas y directo al hueso soltando verdades de esas que muchos se niegan a escuchar.

La madre con espinas , la que retaba pero con sus palabras también te abrazaba y marcaba el camino.

La que arengaba a no abandonar la lucha, a señalar cuando se tomaban caminos que no se debían y decir lo que muchos no se animaban.

La que peleaba contra los enemigos, se enfrentaba a la yuta, soportó palos, hizo de las injurias su bandera.

Si hay alguna Madre que va a bancar nuestra lucha, la de las Putas esa solo podía ser Hebe, queríamos que sea ella pero quien se le animaría a plantearle la discusión? O te abraza o te manda a la mierda. Eso discutíamos en el Sindicato.

Cuando fuimos a verla y nos presentamos diciéndole que éramos del Sindicato de Trabajadorxs Sexuales,Hebe nos interrumpió para pedirnos su Carnet. Quería su Carnet de afiliadas, “Porque querida yo soy la más Puta de Todas, la afiliación número 1 o no acepto nada”. Nos reímos.

Acto seguido nos preguntó si la policía nos seguía molestando. Casi nunca nadie nos preguntó eso. La gran mayoría cuando le decimos quienes somos entran a debatir sobre marcos teóricos o a contarnos del debate en los Feminismos cómo si nosotras no supiéramos de esa fractura.

Hebe nos invitó a la Casa de Las Madres “Acá vengan cuando quieran. La casa de las madres también es su casa”.

Hebe antes de despedirnos nos dijo que si la policía nos sigue jodiendo la llamáramos y que ella se iba a putear a la esquina con nosotras: “creo que en el placard tengo unos taquitos”.

Y cuando en el Sindicato contamos que Hebe quería su Carnet de afiliación,todas coincidimos en que no nos equivocamos cuando deseábamos con tanta fuerza que sea ella, que sea esa Madre, que esa mujer indomable, valiente y coraje que abrazara a quienes muchas veces nos negaron amor y abrazos.

Querida Hebe nuestra afiliada n°1 te vamos a extrañar y llevaremos siempre en cada taquito que en cualquier esquina se enfrente a la policía, al sistema y a las injusticias así como nos marcaste el camino vos.

Hasta la victoria siempre.