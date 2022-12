Habló el piloto del helicóptero que trasladó a la Selección: “Hicimos un recorrido a modo de vuelta olímpica”

Más de cinco millones de personas participaron de la caravana de recibimiento de la Selección argentina, pero después de recorrer solo 12 kilómetros en cuatro horas se decidió que los jugadores sean trasladados hasta el predio de AFA en helicóptero.

Daniel Barzola, piloto de uno de los helicópteros que trasladaron a los futbolistas explicó cómo fue el momento cuando le avisaron el plan de “rescate”: “Me sorprendió. A mi me llamaron justo cuando estaban entrando a mi casa porque ya se había terminado mi turno de guardia. El que me relevó me dice ‘¿Daniel dónde estás? pegate la vuelta porque tenemos que salir con dos helicópteros’. Me imaginé que había pasado algo grave en un barco o algo por el estilo”.

En diálogo con Ari Paluch por Esta Mañana en Radio Rivadavia continuó: “Le pregunto ¿qué pasó? y me dice un poco en broma, un poco enserio, ‘tenemos que rescatar a los jugadores de la Selección'”.

Barzola relató que en su helicóptero se subieron Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y del cuerpo técnico Ayala: “Fue un honor muy grande y ellos fueron muy generosos, Montiel me dejó sacarme una foto con su medalla de campeón”, expresó con alegría.

La Av. 9 de julio y la Autopista 25 de Mayo estuvieron colapsadas por la multitud que esperaba a la Selección. Foto NA: REUTERS/Gonzalo Colini

El piloto, con más de 20 años de experiencia en la Prefectura Naval, sostuvo: “Se subieron y respetaron todo. Charlaron con nosotros y eso fue muy ameno. Hicimos un recorrido a modo de vuelta olímpica porque ellos sabían la cantidad de gente que había porque lo vieron en todo momento mientras estaban en el micro”.

“Estuvimos a 150 metros, es lo más bajo que podíamos estar, pero la idea era que la gente entienda el mensaje de que los jugadores estaban ahí y que los querían saludar”, explicó Barzola.

“En la comunicación que tenían los jugadores podíamos escuchar que todo el tiempo querían estar cerca de los hinchas y levantaban las manos”. Por último, el piloto agradeció la labor de la torre de control que en un momento se vio colapsada pero a pesar de ellos pudo organizar y controlar la situación.